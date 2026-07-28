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Tiktoker "La More" se convierte en nuevo fichaje de equipo de Liga Nacional de Honduras

La More se desempeña como guardameta y cuenta con experiencia en el fútbol semiprofesional de Estados Unidos

  • Actualizado: 28 de julio de 2026 a las 14:54
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Equipo de Liga Nacional de Honduras causa revuelo en redes sociales al anunciar el fichaje del reconocido Tiktoker "La More".

 Fotos: Cortesía.
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El torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras comenzará este fin de semana con una edición que promete marcar un antes y un después en el fútbol nacional.

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Por primera vez en la historia, la máxima categoría del balompié hondureño contará con la participación de 12 equipos, ampliando el número de clubes en competencia.
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Además del nuevo formato, varios equipos han llamado la atención por incorporar a reconocidos creadores de contenido durante la pretemporada.
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La presencia de tiktokers en distintos clubes se ha convertido en una de las principales novedades antes del inicio del campeonato.
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Uno de los casos que más repercusión generó fue el del Victoria, club que, tras descender, pasó a ser propiedad del influencer Carlos Eduardo Espina.
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Platense también apostó por esta tendencia al anunciar que el creador de contenido Davis Flow realizaría la pretemporada con el plantel para buscar un lugar en el equipo.
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Génesis PN no se quedó atrás y confirmó la llegada de Bryan Domínguez, conocido en redes sociales como Bryan La Playa.
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El influencer se integró a los entrenamientos del Génesis PN, donde intentará convencer al cuerpo técnico de sus condiciones.
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La sorpresa más reciente llegó este martes, cuando el popular creador de contenido La More anunció que defenderá los colores del CD Choloma.
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La More se desempeña como guardameta y cuenta con experiencia en el fútbol semiprofesional de Estados Unidos, un aspecto que podría jugar a su favor.
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En su presentación, el influencer aseguró que llega con la intención de aportar experiencia y confirmó que permanecerá varios meses viviendo en Choloma.
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Sus declaraciones despertaron el interés de los aficionados, quienes esperan verlo competir por un puesto dentro del plantel.
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La incorporación de figuras de las redes sociales ha generado opiniones divididas entre los seguidores del fútbol hondureño.
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Mientras algunos consideran que estas iniciativas ayudan a promocionar la liga, otros creen que los tiktokers le quitan profesionalismo.
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En cualquier caso, serán los entrenadores de cada club quienes tendrán la última palabra sobre la continuidad de estos creadores de contenido en el Apertura 2026.
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