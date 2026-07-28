Tiktoker "La More" se convierte en nuevo fichaje de equipo de Liga Nacional de Honduras

Equipo de Liga Nacional de Honduras causa revuelo en redes sociales al anunciar el fichaje del reconocido Tiktoker "La More".
El torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras comenzará este fin de semana con una edición que promete marcar un antes y un después en el fútbol nacional.
Por primera vez en la historia, la máxima categoría del balompié hondureño contará con la participación de 12 equipos, ampliando el número de clubes en competencia.
Además del nuevo formato, varios equipos han llamado la atención por incorporar a reconocidos creadores de contenido durante la pretemporada.
La presencia de tiktokers en distintos clubes se ha convertido en una de las principales novedades antes del inicio del campeonato.
Uno de los casos que más repercusión generó fue el del Victoria, club que, tras descender, pasó a ser propiedad del influencer Carlos Eduardo Espina.
Platense también apostó por esta tendencia al anunciar que el creador de contenido Davis Flow realizaría la pretemporada con el plantel para buscar un lugar en el equipo.
Génesis PN no se quedó atrás y confirmó la llegada de Bryan Domínguez, conocido en redes sociales como Bryan La Playa.
El influencer se integró a los entrenamientos del Génesis PN, donde intentará convencer al cuerpo técnico de sus condiciones.
La sorpresa más reciente llegó este martes, cuando el popular creador de contenido La More anunció que defenderá los colores del CD Choloma.
La More se desempeña como guardameta y cuenta con experiencia en el fútbol semiprofesional de Estados Unidos, un aspecto que podría jugar a su favor.
En su presentación, el influencer aseguró que llega con la intención de aportar experiencia y confirmó que permanecerá varios meses viviendo en Choloma.
Sus declaraciones despertaron el interés de los aficionados, quienes esperan verlo competir por un puesto dentro del plantel.
La incorporación de figuras de las redes sociales ha generado opiniones divididas entre los seguidores del fútbol hondureño.
Mientras algunos consideran que estas iniciativas ayudan a promocionar la liga, otros creen que los tiktokers le quitan profesionalismo.
En cualquier caso, serán los entrenadores de cada club quienes tendrán la última palabra sobre la continuidad de estos creadores de contenido en el Apertura 2026.