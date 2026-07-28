Marc Cucurella cumple promesa después de ganar el Mundial 2026 con la selección de España

La selección española se proclamó campeona del mundo por segunda vez -después del título conquistado en Sudáfrica 2010- el pasado 19 de julio tras vencer a Argentina en la final por 1-0, en la que Marc Cucurella disputó el encuentro como titular en el lateral izquierdo y fue uno de los hombres clave para Luis de la Fuente durante la disputa del campeonato.