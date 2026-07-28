Real Madrid decide futuro de Vinícius: La millonaria cifra que exige al Arsenal para su fichaje

Arsenal se quiere hacer del fichaje de Vinicius Jr. y ya hay una respuesta clara de Real Madrid. Esta es la postura de Florentino Pérez.
El futuro de Vinicius Jr. en el Real Madrid atraviesa uno de sus momentos más delicados por las diferencias en su renovación.
El interés del Arsenal ha agitado el mercado y reavivado las dudas sobre la continuidad del atacante brasileño.
El club blanco estaría dispuesto a escuchar ofertas millonarias si no logra un acuerdo para extender el contrato del jugador.
Vinicius mantiene vínculo con el Real Madrid hasta 2027, pero las negociaciones siguen sin resolverse.
Ambas partes decidieron darse un margen para retomar las conversaciones antes de tomar una decisión definitiva.
Si no existe un acuerdo durante el mes de agosto, la salida del brasileño podría convertirse en una posibilidad real.
El Arsenal ya hizo saber que cuenta con la capacidad económica para intentar concretar el fichaje de Vinicius.
Las diferencias salariales entre el futbolista y el Real Madrid son el principal obstáculo en la negociación.
El delantero busca un contrato que refleje su estatus entre los mejores jugadores del mundo.
Vinicius también pretende recibir el bono de fidelidad contemplado para el final de su actual contrato.
La comparación con el salario de Kylian Mbappé ha sido uno de los puntos que más ha complicado las conversaciones.
Desde Inglaterra aseguran que el Arsenal estaría dispuesto a ofrecerle un salario histórico para convencerlo.
El Real Madrid no contempla negociar por menos de 170 millones para autorizar la venta del extremo brasileño.
José Mourinho considera que Vinicius es un futbolista determinante y espera que el club haga un esfuerzo para retenerlo.
En la directiva madridista también existen voces que apoyan la continuidad del brasileño por su importancia dentro del equipo.