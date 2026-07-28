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Real Madrid decide futuro de Vinícius: La millonaria cifra que exige al Arsenal para su fichaje

El Arsenal ya hizo saber que cuenta con la capacidad económica para intentar concretar el fichaje

  • Actualizado: 28 de julio de 2026 a las 14:15
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Arsenal se quiere hacer del fichaje de Vinicius Jr. y ya hay una respuesta clara de Real Madrid. Esta es la postura de Florentino Pérez.

Fotos: Cortesía.
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El futuro de Vinicius Jr. en el Real Madrid atraviesa uno de sus momentos más delicados por las diferencias en su renovación.
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El interés del Arsenal ha agitado el mercado y reavivado las dudas sobre la continuidad del atacante brasileño.
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El club blanco estaría dispuesto a escuchar ofertas millonarias si no logra un acuerdo para extender el contrato del jugador.
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Vinicius mantiene vínculo con el Real Madrid hasta 2027, pero las negociaciones siguen sin resolverse.
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Ambas partes decidieron darse un margen para retomar las conversaciones antes de tomar una decisión definitiva.
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Si no existe un acuerdo durante el mes de agosto, la salida del brasileño podría convertirse en una posibilidad real.
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El Arsenal ya hizo saber que cuenta con la capacidad económica para intentar concretar el fichaje de Vinicius.
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Las diferencias salariales entre el futbolista y el Real Madrid son el principal obstáculo en la negociación.
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El delantero busca un contrato que refleje su estatus entre los mejores jugadores del mundo.
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Vinicius también pretende recibir el bono de fidelidad contemplado para el final de su actual contrato.
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La comparación con el salario de Kylian Mbappé ha sido uno de los puntos que más ha complicado las conversaciones.
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Desde Inglaterra aseguran que el Arsenal estaría dispuesto a ofrecerle un salario histórico para convencerlo.
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El Real Madrid no contempla negociar por menos de 170 millones para autorizar la venta del extremo brasileño.
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José Mourinho considera que Vinicius es un futbolista determinante y espera que el club haga un esfuerzo para retenerlo.
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En la directiva madridista también existen voces que apoyan la continuidad del brasileño por su importancia dentro del equipo.
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