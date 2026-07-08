"¡No hay que despertar a la bestia!", Thierry Henry se deshace en elogios hacia Messi

Thierry Henry nunca ha ocultado su admiración por Lionel Messi y el martes, al finalizar la transmisión del partido entre Argentina y Egipto en el canal de FOX Estados Unidos, aprovechó para dedicarle un monólogo de dos minutos al astro argentino.
“Primero que nada, mírenlo... mírenlo llorar, y lo que significa, cuánto significa para él y su equipo. Pero, antes que nada, nos recuerda que es humano, porque erró algunos penales, cuatro de ocho. Y luego nos vuelve a recordar que no es humano".
"Jugué con él, y lo que pasa con Leo es que a veces... no hay que despertar a la bestia. Eso es lo que pasa. Y lo he visto de cerca en los entrenamientos".
"Una vez estábamos entrenando y le hicieron una falta, el entrenador no la cobró y Leo se quejó. El entrenador le dijo: Dejá de quejarte, eso puede pasar en un partido".
"Ahí lo miré y le cambió el chip. Va y busca esa pelota -yo estuve ahí, fui testigo- y mete tres goles seguidos anotando de inmediato: te roba la pelota y mete un gol, te roba la pelota de nuevo y mete otro gol, te roba la pelota otra vez y mete otro gol... se dio vuelta y dijo: La próxima vez, cobrá la falta".
"Y todos dijimos: ‘Sí, sí, la próxima cobrá falta’. Porque es simplemente imparable. Cuando se pone en ese estado de ánimo, es muy difícil pararlo".
"Cuando su equipo lo necesita, él eleva su nivel de juego. Este es un tipo que jugó 120 minutos el otro día. Eleva su nivel, empezó a agarrar la pelota y a gambetear a casi todos para intentar cambiar el partido".
"Mirándolo, me acordaba de cuando jugaba con él. A veces -y no es vergonzoso decirlo- metía algunos goles y yo, estando adentro de la cancha, me tomaba un momento, uno o dos segundos, y me quedaba: ‘WOW’. No me pasa seguido, pero él es único en su clase".
"Esto es cosa de Hollywood. Es casi como que si armás un guion de eso, pensás... es una película que nunca pasaría en la vida real. Tipo, dale, el director se pasó de la raya con esa, ¿saben? Pero Messi escribe...”, sentenció Henry.
Con su gol y asistencia ante Egipto, Lionel Messi superó la veintena de anotaciones en Copas del Mundo, además de convertirse en el jugador con más pases de gol en la historia de los mundiales con nueve, sumando otro récord a su interminable lista.