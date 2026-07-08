"¡No hay que despertar a la bestia!", Thierry Henry se deshace en elogios hacia Messi

"Ahí lo miré y le cambió el chip. Va y busca esa pelota -yo estuve ahí, fui testigo- y mete tres goles seguidos anotando de inmediato: te roba la pelota y mete un gol, te roba la pelota de nuevo y mete otro gol, te roba la pelota otra vez y mete otro gol... se dio vuelta y dijo: La próxima vez, cobrá la falta".