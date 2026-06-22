Tabla de goleo Mundial 2026: Messi se despega, Mbappé lo sigue y sorpresa con delantero de Concacaf

La jornada 2 de la fase de grupos del Mundial 2026 está dejando movimientos importantes en la tabla de goleo. Messi es líder y sorpresa con delantero de Concacaf.
20. Maximiliano Araújo - Uruguay: El atacante uruguayo volvió a aparecer en el marcador durante el empate 2-2 frente a Cabo Verde, alcanzando así dos tantos en el Mundial 2026.
19. Johan Manzambi - Suiza: El mediocampista helvético acumula dos anotaciones en lo que va de la Copa del Mundo 2026.
18. Yasin Ayari - Suecia: El volante sueco también registra dos goles en la presente edición del Mundial.
17. Brian Brobbey - Países Bajos: El ariete neerlandés suma dos tantos tras las primeras dos fechas, igualando los números de sus compañeros Cody Gakpo y Crysencio Summerville.
16. Elijah Just - Nueva Zelanda: El delantero oceánico ha celebrado dos goles en el certamen mundialista.
15. Erling Haaland - Noruega: La estrella noruega cuenta con dos anotaciones y buscará ampliar su registro en el duelo ante Senegal.
14. Ismael Saibari - Marruecos: El mediocampista marroquí ha sido responsable de los dos goles que acumula su selección en las primeras jornadas.
13. Daichi Kamada - Japón: El centrocampista nipón ha contribuido con dos tantos en los dos encuentros disputados por Japón.
12. Ayase Ueda - Japón: El atacante japonés registra dos goles tras las primeras dos fechas del torneo.
11. Harry Kane - Inglaterra: El capitán inglés se mantiene con dos anotaciones en el Mundial 2026.
10. Folarin Balogun - Estados Unidos: El delantero estadounidense ha marcado dos veces en las dos jornadas iniciales de la competición.
9. Mikel Oyarzabal - España: El atacante español brilló con un doblete en la contundente victoria 4-0 sobre Arabia Saudita.
8. Cyle Larin - Canadá: El goleador canadiense suma dos tantos luego de las primeras dos presentaciones de su selección.
7. Matheus Cunha - Brasil: El delantero brasileño ya acumula dos celebraciones en la Copa del Mundo.
6. Vinicius - Brasil: El atacante de la Canarinha también registra dos goles en las dos primeras jornadas.
5. Kai Havertz - Alemania: El futbolista alemán figura con dos anotaciones en el certamen.
4. Jonathan David - Canadá: El delantero canadiense fue la gran figura en la goleada 6-0 sobre Qatar al firmar un triplete en la segunda jornada.
3. Deniz Undav - Alemania: El atacante germano marcó los dos goles de la remontada alemana ante Costa de Marfil (2-1) y elevó su cuenta personal a tres tantos.
2. Kylian Mbappé - Francia: El capitán francés llegó a tres goles tras volver a marcar en la segunda fecha frente a Irak.
1. Lionel Messi - Argentina: El capitán argentino anotó dos veces en la victoria 2-0 contra Austria, alcanzando cinco goles para mantenerse al frente de la lucha por la Bota de Oro del Mundial 2026.
Además, Messi estableció un nuevo récord al convertirse en el máximo artillero en la historia de las Copas del Mundo, con 18 goles en su trayectoria mundialista.