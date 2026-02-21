¡Tabla de Bota de Oro 2026! Mbappé y Haaland se han quedado abajo

Sigue la competencia por la Bota de Oro 2026. Grandes atacantes como ser Kylian Mbappé del Real Madrid y Erling Haaland del Manchester City se han quedado
Top 15: Klaemint Olsen, delantero centro de 35 nacido en Islas Feroe, juega en NSÍ Runavík donde lleva 26 y 26 puntos en la lucha por la Bota de Oro 2026.
Número 14: Ibrahim Diabate, delantero centro de 26 nacido en Costa de Marfil, juega para el GAIS donde lleva 18 goles y un total de 27 puntos.
Número 13: Daniel Karlsbakk, delantero centro de 22 años nacido en Noruega que juega en el Sarpsborg 08 con un total de 18 goles y 27 puntos en la tabla.
Número 12: August Priske, delantero centro de 21 años nacido en Dinamarca es el goleador del Djurgardens IF con 18 goles y un total de 27 puntos.
Número 11: Ayase Ueda, delantero centro de 27 años nacido en Japón, milita en el Feyenoord con un total de 18 años y un total de 27 puntos.
Número 10: Lautaro Martínez, delantero centro de 28 años nacido en Argentina, es el goleador del Inter de Milán con 14 dianas y un total de 28 puntos.
Número 9: Mason Greenwood, extremo derecho 24 Inglaterra-Jamaica Olympique de Marsella 14 dianas 28 puntos.
Número 8: Darko Lemajic, delantero centro de 32 años, nacido en Serbia, milita en el FC RFS con 28 goles y 28 puntos.
Número 7: Vangelis Pavlidis, delantero centro de 27 años que nació en Grecia y milita en el Benfica, ha celebrado 20 goles y con 30 puntos.
Número 6: Luis Suárez, delantero centro de 28 años oriundo de Colombia que brilla en el Sporting de Lisboa con 20 goles y 30 puntos.
Número 5: Vedat Muriqi, delantero centro de 31 años, oriundo de Kosovo que es el alma goleadora de Mallorca con 16 goles y 32 puntos.
Número 4: Igor Thiago, delantero centro de 24 años nacido en Brasil que la rompe con el Brentford FC con un total de 17 goles y 34 puntos.
Número 3: Erling Haaland se fue en blanco este sábado con el Manchester City y sigue con 22 goles, tiene un total de 44 puntos.
Número 2: Kylian Mbappé también se fue en blanco hoy con el Real Madrid, tiene 23 dianas y 46 puntos.
Número 1: Harry Kane se despachó un doblete hoy con el Bayern Múnich llegando a los 28 goles y se escapa con 56 puntos en la lucha por la Bota de Oro 2026.