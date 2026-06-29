Speed se encara con salvadoreño en estadio del Mundial por "culpa" de Messi

El famoso youtuber Speed protagonizó un momento incómodo cuando transmitía en el Mundial. El influencer se encaró con un salvadoreño por "culpa" de Messi y esto fue lo sucedido.
Speed estuvo en Houston para el juego de Brasil y Japón. El duelo lo ganaron los brasileños y al final se fue a consolar a los aficionados nipones.
El famoso youtiber transmitía en sus redes cuando un aficionado ingerido de alcohol le gritaba "Messi, Messi"...
Speed hablaba con los nipones y trataba de hacerlos sentir bien, pero un aficionado lo hizo enojarse y todo fue captado en vivo.
Fue un salvadoreño quien le gritaba "Messi, Messi" y le decía a la seguridad de Speed que no lo tocaran.
Speed es un famoso youtuber nacido en EE UU que es fiel seguidor de Cristiano Ronaldo, por eso le gritaba "Messi, Messi"...
Aparte de gritarle "Messi, Messi", a Speed no le gustó el gesto del salvadoreño ya que solo estaba consolando a los japoneses.
El aficionado portaba una camiseta de El Salvador y se le veía con varios vasos de cerveza que había consumido durante el Japón vs Brasil.
Speed le gritó al salvadoreño para que se callara y luego se retiro del lugar mientras continuaba su transmisión en redes.