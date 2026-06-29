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Speed se encara con salvadoreño en estadio del Mundial por "culpa" de Messi

El famoso youtuber e influencer estaba transmitiendo cuando un salvadoreño lo hizo enojar

  • Actualizado: 29 de junio de 2026 a las 15:20
Speed se encara con salvadoreño en estadio del Mundial por culpa de Messi
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El famoso youtuber Speed protagonizó un momento incómodo cuando transmitía en el Mundial. El influencer se encaró con un salvadoreño por "culpa" de Messi y esto fue lo sucedido.

Foto: Cortesía redes Speed
Speed se encara con salvadoreño en estadio del Mundial por culpa de Messi
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Speed estuvo en Houston para el juego de Brasil y Japón. El duelo lo ganaron los brasileños y al final se fue a consolar a los aficionados nipones.

Foto: Cortesía redes Speed
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El famoso youtiber transmitía en sus redes cuando un aficionado ingerido de alcohol le gritaba "Messi, Messi"...

 Foto: Cortesía redes Speed
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Speed hablaba con los nipones y trataba de hacerlos sentir bien, pero un aficionado lo hizo enojarse y todo fue captado en vivo.

Foto: Cortesía redes Speed
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Fue un salvadoreño quien le gritaba "Messi, Messi" y le decía a la seguridad de Speed que no lo tocaran.

Foto: Cortesía redes Speed
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Speed es un famoso youtuber nacido en EE UU que es fiel seguidor de Cristiano Ronaldo, por eso le gritaba "Messi, Messi"...

 Foto: Cortesía redes Speed
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Aparte de gritarle "Messi, Messi", a Speed no le gustó el gesto del salvadoreño ya que solo estaba consolando a los japoneses.

Foto: Cortesía redes Speed
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El aficionado portaba una camiseta de El Salvador y se le veía con varios vasos de cerveza que había consumido durante el Japón vs Brasil.

Foto: Cortesía redes Speed
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Speed le gritó al salvadoreño para que se callara y luego se retiro del lugar mientras continuaba su transmisión en redes.

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