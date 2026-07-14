Semifinales de lujo: las estrellas con mayor valor de mercado en el Mundial 2026

Antes de dar inicio a las Semifinales, Transfermarkt, la página especializada en el valor de mercado de los futbolistas, compartió el Top 10 de los jugadores más caros que siguen con vida en este Mundial 2026.
Primer lugar para el español Lamine Yamal, que con un valor de 200 millones de euros, conserva su posición como el jugador más valioso del mundo a sus 19 años.
El astro francés Kylian Mbappé ocupa el segundo lugar del ranking con un precio de 180 millones de euros.
Con un valor de 150 millones, el tercer lugar es para el español Pedri, siendo el mediocampista más caro de la actualidad.
Michael Olise, de nacionalidad inglesa pero que representa a Francia en el Mundial 2026, se posiciona como el cuarto jugador más costoso del planeta con un precio de 150 millones a sus 24 años.
Jude Bellingham ha aumentado su valor gracias al alto nivel mostrado con la Selección de Inglaterra en el Mundial 2026, con un precio de 130 millones de euros.
El francés Désiré Doué, actual Golden Boy, es el sexto futbolista más costoso del mundo con un valor de 120 millones a sus 21 años.
El inglés Declan Rice se mete en esta lista con sus 120 millones de valor en el séptimo lugar.
Compañero de Rice en la Selección de Inglaterra, Bukayo Saka es el octavo jugador de este ranking con un valor de mercado de 110 millones.
Top 9 para el argentino Julián Álvarez, el único jugador no europeo en ingresar a esta lista con un precio de 100 millones de euros.
Finalizando el Top 10 con el vigente Balón de Oro, el francés Ousmane Dembélé, que con 100 millones de euros, es el décimo jugador más costoso en disputar las Semifinales del Mundial 2026.
Jugadores como Saliba (Francia), Enzo Fernández (Argentina), Cherki (Francia), Lautaro Martínez (Argentina) y Pau Cubarsí (España) completan el Top 15 de unas Semifinales cargadas de buen fútbol y muchos millones.