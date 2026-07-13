¿Semifinales con 4 campeones? El histórico duelo que se repite por tercera vez

¿Citas para ajustar cuentas? La Francia de Kylian Mbappé y la España de Lamine Yamal, reeditarán en el Mundial de Norteamérica un recordado choque en los octavos de final del Mundial de Alemania 2006, ganado el 27 de junio por el equipo liderado por Zinedine Zidane con un 3-1. De ese partido poco debe recordar Mbappé, que por entonces tenía 8 años, y nada Yamal, que nació un año después, el 13 de julio de 2007.