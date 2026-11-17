La selección de Honduras se enfrenta ante Kuwait en un segundo amistoso en esta gira que realiza por Medio Oriente, antes perdió 3-1 contra Emiratos Árabes Unidos
Édrick Menjívar – Portero titular de la Bicolor.
Rigoberto Rivas (7) – Extremo.
Julián Martínez (3) – Defensor central.
Denil Maldonado (2) – Defensor central.
Joseph Rosales (8) – Lateral izquierdo.
Edwin Rodríguez (16) – Mediocampista.
Alejandro Reyes (14) – Volante.
Luis Palma (10) – Extremo y referente ofensivo.
Roberto Osorto (23) – Mediocampista.
Dereck Moncada (17) – Delantero.
Mike Arana (24) – Atacante.