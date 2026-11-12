Revelan preocupante estado de Jesús Owono tras causar muerte a Jesús de Miguel; hace pedido urgente

Jesús Owono, portero del FC Andorra de segunda división de España que le causó la muerte al delantero Jesús de Miguel del Tenerife, atraviesa por un preocupante momento y en las últimas horas hizo pedido urgente. ¿De qué se trata?
Jesús de Miguel murió el 3 de noviembre de 2026 a los 30 años de edad tras sufrir un choque fortuito en un partido contra el FC Andorra. Chocó con el portero rival Jesús Owono.
Este 12 de noviembre, el técnico del Andorra, Carles Manso, aseguró que Owono está profundamente afectado y tendrá libertad para decidir cuándo regresa a las canchas.
"Jesús está muy tocado por todo lo que tuvimos que vivir (muerte de Jesús de Miguel", expresó Manso durante una conferencia de prensa, en la que pidió respetar la privacidad del guardameta y evitar presionarlo para que tome decisiones sobre su futuro deportivo.
El técnico explicó que Owono permanece acompañado de sus familiares, amigos y pareja, quienes le brindan apoyo para afrontar las consecuencias emocionales de la tragedia donde perdió la vida el delantero del Tenerife.
Según Manso, el portero atraviesa "los peores momentos prácticamente de su vida" por causar la muerte de Jesús de Miguel,
En la acción, Jesús Owono salió de su área a despejar e impactó de forma involuntaria pero violenta con su rodilla en el pecho del delantero
El fuerte impacto le provocó a Jesús de Miguel una conmoción y un paro cardiorrespiratorio inmediato sobre el terreno de juego. Tras ser reanimado por los servicios médicos en el césped y suspendido el partido, sufrió una segunda parada durante su traslado en ambulancia.
En tanto, desde España informaron que Jesús Owono hizo un pedido en las últimas horas. "Ha pedido al club que intente generar un encuentro, por carta, por teléfono o viajando a Toledo, con la familia de Jesús de Miguel para compartir con ellos el dolor que sienten y darles el pésame en primera persona", detalló el medio.
"El portero ya quiso llamar a la familia el día después del accidente e incluso compartió con los suyos la posibilidad de acudir al sepelio, pero desde el Andorra y desde su gente más cercana le recomendaron dejar pasar más tiempo", abonó Marca.
"El jugador ha pedido nuevamente intentar hablar con los familiares y ponerse a su disposición. El Andorra se ha puesto en contacto con el Tenerife para hablar de esta situación y desde el club isleño le han pedido algo más de tiempo para "respetar el duelo de la familia", concluyó Marca.
Desde el Andorra han reafirmado que la prioridad en el caso de Owono será su bienestar personal y emocional, sin establecer plazos para su regreso a la actividad deportiva.