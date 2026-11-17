Un exjugador de Olimpia reveló un impensado cruce que tuvo en 2020 Javier Portillo y André-Pierre Gignac. Lo que Portillo le contestó te sacará más de un risa. Esto dijo el exfutbolista de Olimpia.
Fue Marvin "La Flecha" Bernárdez quien habló con EL HERALDO y recordó una semifinal de Liga de Campeones de Concacaf ante Tigres, este juego fue en el 2020.
En ese torneo y de la mano de Pedro Troglio, Olimpia había eliminado en octavos de final al Seattle Sounders y en cuartos de final a Montreal Impact. Ante Tigres en semifinales se tuvo que jugar a un solo encuentro en EE UU.
El protagonista fue Javier Portillo, quien tiene ya varios años de vivir en Estados Unidos, específicamente en Nueva Orleans.
"Desde que se me comunica que no seguía en Olimpia tomé la decisión (de quedarme en EE UU)", dijo Portillo a EL HERALDO en el 2025.
Este fue el equipo que enfrentó en esa semifinal a Tigres, con Bernárdez y Portillo de titulares. Al consultarle a Bernárdez qué recuerda de ese partido, dijo: "Una pelea entre Portillo y Gignac. Tuvieron un cruce de palabras y yo estaba cerca".
"De repente se pararon a pelear ahí. Entonces Gignac le dice a Portillo: '¿Vos sabés cuánto dinero tengo en la cuenta?'. 'Tengo 30 millones en mi cuenta', le dice Gignac a Portillo".
Sobre la respuesta que Portillo le dio a Gignac, Bermúdez recordó que le dijo: “Igual, con tus 30 millones te vas a morir”.
"La verdad que solo me reía. Me quedo con esa anécdota y como te digo, son experiencias muy bonitas", rememoró Marvin Bernárdez.
Javier Portillo optó por quedarse viviendo en Nueva Orleans y dijo que lo hizo para darle una mejor vida a su hija.