La respuesta del Atlético sobre FC Barcelona tras declaraciones de Julián Alvarez

Al Atlético no le sorprende, por tanto, esta forma de actuar también con Julián Alvarez, por el que no tiene ninguna intención de negociar, como ya ha insistido recientemente, y como ha trasladado tanto al Barcelona como al Real Madrid, al remitirse a la cláusula de rescisión de 500 millones de euros si están interesados en la contratación del delantero.