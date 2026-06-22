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Julián Álvarez dejaría el Atlético de Madrid: ¿Nuevo fichaje de Barcelona o Real Madrid?

Álvarez aseguró que considera que una transferencia sería la mejor solución para todas las partes involucradas

  • Actualizado: 22 de junio de 2026 a las 16:27
Julián Álvarez dejaría el Atlético de Madrid: ¿Nuevo fichaje de Barcelona o Real Madrid?
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Julián Álvarez ha aceptado su intención de salir del Atlético de Madrid. Fabrizio Romano confirma si será fichaje de Barcelona o Real Madrid.

Fotos: Cortesía.
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El futuro de Julián Álvarez se ha convertido en uno de los temas más comentados del mercado de fichajes tras sus recientes declaraciones.
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El delantero argentino reconoció públicamente que ya sostuvo conversaciones con la directiva del Atlético de Madrid sobre su situación.
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Álvarez aseguró que considera que una transferencia sería la mejor solución para todas las partes involucradas.
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Aunque evitó mencionar un destino específico, dejó claro que busca cumplir un sueño en esta etapa de su carrera.
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Sus palabras sorprendieron porque es la primera vez que expresa de manera abierta su deseo de salir del conjunto colchonero.
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El Atlético de Madrid mantiene su postura de que el atacante no está en venta y remite cualquier interés a su cláusula de rescisión.
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Dicha cláusula está fijada en 500 millones de euros, una cifra que dificulta cualquier negociación directa.
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Entre los clubes que han mostrado interés en el argentino destacan Barcelona, Real Madrid y Arsenal.
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Según diversas informaciones, el Barcelona sería uno de los equipos que más insiste en intentar concretar su incorporación.
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Fabrizio Romano aseguró que Julián ya habría dado su visto bueno para un posible traspaso al conjunto azulgrana.
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El periodista también señaló que una propuesta cercana a los 100 millones de euros fue rechazada hace algunas semanas.
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Ahora el desenlace dependería de las conversaciones que puedan mantener ambos clubes durante el mercado.
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A pesar de los rumores, Álvarez sigue siendo una pieza importante para el Atlético y tiene contrato vigente hasta 2030.
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Desde su llegada procedente del Manchester City, el atacante ha firmado 49 goles en 106 partidos con la camiseta rojiblanca.
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Todo apunta a que el caso de Julián Álvarez será una de las grandes novelas del mercado europeo en los próximos meses.
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