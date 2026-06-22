Julián Álvarez dejaría el Atlético de Madrid: ¿Nuevo fichaje de Barcelona o Real Madrid?

Julián Álvarez ha aceptado su intención de salir del Atlético de Madrid. Fabrizio Romano confirma si será fichaje de Barcelona o Real Madrid.
El futuro de Julián Álvarez se ha convertido en uno de los temas más comentados del mercado de fichajes tras sus recientes declaraciones.
El delantero argentino reconoció públicamente que ya sostuvo conversaciones con la directiva del Atlético de Madrid sobre su situación.
Álvarez aseguró que considera que una transferencia sería la mejor solución para todas las partes involucradas.
Aunque evitó mencionar un destino específico, dejó claro que busca cumplir un sueño en esta etapa de su carrera.
Sus palabras sorprendieron porque es la primera vez que expresa de manera abierta su deseo de salir del conjunto colchonero.
El Atlético de Madrid mantiene su postura de que el atacante no está en venta y remite cualquier interés a su cláusula de rescisión.
Dicha cláusula está fijada en 500 millones de euros, una cifra que dificulta cualquier negociación directa.
Entre los clubes que han mostrado interés en el argentino destacan Barcelona, Real Madrid y Arsenal.
Según diversas informaciones, el Barcelona sería uno de los equipos que más insiste en intentar concretar su incorporación.
Fabrizio Romano aseguró que Julián ya habría dado su visto bueno para un posible traspaso al conjunto azulgrana.
El periodista también señaló que una propuesta cercana a los 100 millones de euros fue rechazada hace algunas semanas.
Ahora el desenlace dependería de las conversaciones que puedan mantener ambos clubes durante el mercado.
A pesar de los rumores, Álvarez sigue siendo una pieza importante para el Atlético y tiene contrato vigente hasta 2030.
Desde su llegada procedente del Manchester City, el atacante ha firmado 49 goles en 106 partidos con la camiseta rojiblanca.
Todo apunta a que el caso de Julián Álvarez será una de las grandes novelas del mercado europeo en los próximos meses.