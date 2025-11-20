Rely Maradiaga retoma polémica de la horchata con Kervin Arriaga: "modérate un poco más"

El reconocido periodista Rely Maradiaga no dudó en reaccionar tras la eliminación de Honduras del Mundial 2026 y recuerda polémica de la horchata con Kervin Arriaga.
Rely Maradiaga se pronunció en sus redes sociales sobre la polémica que tuvo el pasado mes de octubre con Kervin Arriaga, donde el volante hondureño le respondió a sus declaraciones con un gesto que dio de qué hablar.
"No les hierve la sangre cipotes, ustedes tienen horchata en las venas", fue el comentario de Rely Maradiaga el pasado mes de octubre luego de que Honduras empató sin goles ante Costa Rica en el estadio Morazán de San Pedro Sula.
Kervin Arriaga no se quedó de brazos cruzados y luego de que Honduras venció a Haití el pasado mes de octubre, el volante apareció en zona mixta del estadio con una horchata en clara respuesta para Rely Maradiaga.
"El tema de la horchata es por que ya días no tomaba, ja, ja. No es por nada, no tomo nada personal", señaló en su momento Kervin Arriaga.
Un mes de lo ocurrido y tras el fracaso de Honduras de quedarse sin ir al Mundial 2026, Rely Maradiaga se pronunció y recordó esa polémica que tuvo con Kervin Arriaga sobre la horchata.
"Señores de la Federación, pongamos gente que maneje el asunto de imagen de jugadores. Alguien que le diga a Kervin por ejemplo: "No hagas la bromita de que al segundo partido te vas a poner a descansar, ante otras selecciones eso te llena el orgullo", señaló Rely Maradiaga en plena transmisión que realizó tras el amargo 0-0 de Honduras ante Costa Rica donde la H se quedó sin opciones de ir al Mundial 2026.
"Alguien que le diga:¿De verdad vas a salir con una horchata? Para que planeas hacer eso", fue otro de los comentarios de Rely Maradiaga en referencia a Kervin Arriaga.
"Yo Rely Maradiaga lo de Kervin Arriaga lo voy a aclarar, me partí de la risa, me reí muchísimo", aclaró el periodista hondureño en referencia a la polémica con el centrocampista hondureño que milita en el Levante.
"¿Para qué aumentar eso? Es más Kervin, en Costa Rica hubiese sido con un galón de horchata y yo llego al Aeropuerto a quitártelo porque vas a jugar el Campeonato Mundial", fue otro de los comentarios de Rely Maradiaga.
"Hay que decirle a los jugadores de la Selección y no solo a Kervin, que ustedes no son cualquiera. Lo que ustedes dicen, lo que postean en sus redes sociales, la hora en que hacen transmisiones en tik tok, todo eso se evalúa y es lo que suma ser jugador de Selección Nacional", puntualizó de manera rotunda Rely Maradiaga.
Rely le brindó un consejo a Arriaga: "Kervin tiene madera futbolística para crecer más, le deseo lo mejor a él. Pero siento que ese control debe de llegar a él, era de reservarse lo de la horchata, no digas esas declaraciones y modérate un poco más. Tiene el talento para triunfar un poco más".
Por otra parte, Rely no ocultó su tristeza por el hecho de que Honduras no podrá estar en la próxima justa mundialista. "Yo sinceramente esta vez no tengo ganas de pelearle (cuestionar) a los jugadores. Levantarte y decir la oportunidad más accesible para ir al Mundial, ese es suficiente castigo para estos muchachos, esa es la penitencia de ellos", indicó.
"A este grupo de jugadores se les quiso inyectar el orgullo, pero lo tomaron por otro lado. Es suficiente castigo con el hecho de haber quedado fuera del Campeonato Mundial más fácil de siempre, el más accesible, es una vergüenza", dijo un dolido Rely Maradiaga.
Rely dio sus valoraciones sobre lo ocurrido con la Bicolor: "Nosotros llegamos al fondo y seguimos escarbando. La Selección se fue desinflando ante Costa Rica, por la decisiones de su entrenador Reinaldo Rueda quien es el principal responsable de la eliminación", dijo.
"No merecíamos ir al Campeonato Mundial porque esta selección no tiene nivel para poder competir en una Copa del Mundo decentemente , es generacional el asunto. Era mejor quedarnos afuera", cerró diciendo Rely Maradiaga en referencia a la Selección Nacional de Honduras.