De atleta olímpico a capo del narcotráfico: la caída del canadiense Ryan Wedding

Ryan Wedding, quien representó a Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002, es señalado por Estados Unidos de dirigir una red internacional de tráfico de cocaína

  • 20 de noviembre de 2025 a las 14:42
Ryan Wedding, exsnowboarder canadiense que compitió en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002, pasó de representar a su país en Salt Lake City a encabezar, según autoridades estadounidenses, una compleja organización de narcotráfico con operaciones en tres continentes.

 Foto: cortesía Canadian Olympic Committee
Su trayectoria deportiva dio un giro radical tras retirarse, cuando comenzó a operar desde México y expandió sus conexiones criminales.

 Foto: cortesía Canadian Olympic Committee
De acuerdo con el Departamento de Estado, Wedding figura entre los diez fugitivos más buscados del FBI.

Foto: cortesía FBI
Las autoridades sostienen que, tras abandonar el deporte profesional, consolidó una estructura delictiva que lo convirtió en uno de los principales distribuidores de cocaína en Canadá.

 Foto: cortesía FBI
"(Wedding) controla una de las organizaciones de narcotráfico más prolíficas y violentas del mundo. Actualmente es el mayor distribuidor de cocaína en Canadá", declaró la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi.

 Foto: captura de pantalla
La funcionaria aseguró que Wedding mantiene vínculos estrechos con el Cartel de Sinaloa y que trafica cada año alrededor de 60 toneladas de cocaína colombiana hacia Los Ángeles utilizando camiones que cruzan desde México.

 Foto: captura de pantalla
Investigadores federales detallan que la red dirigida por Wedding recibía cocaína producida en Colombia, transportada por rutas internacionales hacia México.

 Foto: cortesía FBI
Con el apoyo logístico del Cartel de Sinaloa, la droga era almacenada y trasladada mediante empresas fachada registradas a nombre de sus colaboradores.

Foto: cortesía FBI
Posteriormente era movilizada hacia Estados Unidos, donde continuaba su ruta hasta Canadá, mientras las ganancias se camuflaban mediante compañías establecidas en México, Canadá y Europa.

 Foto: cortesía Canadian Olympic Committee
Wedding enfrenta cargos en Estados Unidos por dirigir una empresa criminal, conspiración para distribuir cocaína y asesinato.

 Foto: cortesía FBI
La fiscalía anunció nuevos señalamientos por intimidación de testigos y homicidio, luego de que un testigo federal fuera asesinado en Medellín en 2024.

 Foto: captura de pantalla
