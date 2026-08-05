Real Madrid cerrará el fichaje más caro de su historia: Los millones que pagará por Diomande

Real Madrid quiere romper el mercado de fichajes 2026 y se revela la alta suma de dinero que pagará por Yan Diomande.
El Real Madrid está muy cerca de concretar el fichaje de Yan Diomande tras avanzar de forma importante en las negociaciones con el Leipzig.
El extremo marfileño permanece concentrado con el Leipzig en Austria mientras espera la autorización para viajar a España.
La operación podría quedar cerrada y hacerse oficial en las próximas horas si no surge ningún contratiempo.
Aunque Diomande regresó a los entrenamientos con el Leipzig, las conversaciones entre ambos clubes nunca se detuvieron.
Su incorporación tardía a la concentración del equipo austríaco se debió a una enfermedad y no a un cambio en las negociaciones.
El Real Madrid está dispuesto a realizar una inversión histórica para asegurar la llegada del talentoso atacante.
Las últimas conversaciones entre ambos clubes han elevado el precio de la operación por encima de lo previsto inicialmente.
El traspaso podría convertirse en el más caro de la historia del Real Madrid, superando las cifras pagadas por Cristiano Ronaldo, Eden Hazard y Jude Bellingham. Diomande estaría llegando por 120 millones de euros.
Uno de los obstáculos en la negociación ha sido un conflicto relacionado con los derechos de imagen del futbolista.
La disputa entre las agencias Maxidel Management y Roc Nation ha retrasado el cierre definitivo del acuerdo.
La FIFA ya conoce el caso y no representaría un impedimento para que el jugador pueda ser inscrito.
Incluso existe la posibilidad de que el organismo conceda un transfer provisional para agilizar la incorporación de Diomande.
Roc Nation, agencia que representa al futbolista, también gestiona las carreras de Vinicius Jr. y Endrick.
La llegada de Diomande ha vuelto a alimentar las especulaciones sobre una posible salida de Vinicius del Real Madrid.
Mientras el club blanco acelera el fichaje del marfileño, la renovación de Vinicius continúa sin resolverse en medio del interés del Arsenal por el brasileño.