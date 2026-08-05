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Real Madrid cerrará el fichaje más caro de su historia: Los millones que pagará por Diomande

Mientras el club blanco acelera el fichaje del marfileño, la renovación de Vinicius continúa sin resolverse

  • Actualizado: 05 de agosto de 2026 a las 16:45
Real Madrid cerrará el fichaje más caro de su historia: Los millones que pagará por Diomande
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Real Madrid quiere romper el mercado de fichajes 2026 y se revela la alta suma de dinero que pagará por Yan Diomande.

 Fotos: Cortesía.
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El Real Madrid está muy cerca de concretar el fichaje de Yan Diomande tras avanzar de forma importante en las negociaciones con el Leipzig.
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El extremo marfileño permanece concentrado con el Leipzig en Austria mientras espera la autorización para viajar a España.
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La operación podría quedar cerrada y hacerse oficial en las próximas horas si no surge ningún contratiempo.
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Aunque Diomande regresó a los entrenamientos con el Leipzig, las conversaciones entre ambos clubes nunca se detuvieron.
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Su incorporación tardía a la concentración del equipo austríaco se debió a una enfermedad y no a un cambio en las negociaciones.
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El Real Madrid está dispuesto a realizar una inversión histórica para asegurar la llegada del talentoso atacante.
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Las últimas conversaciones entre ambos clubes han elevado el precio de la operación por encima de lo previsto inicialmente.
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El traspaso podría convertirse en el más caro de la historia del Real Madrid, superando las cifras pagadas por Cristiano Ronaldo, Eden Hazard y Jude Bellingham. Diomande estaría llegando por 120 millones de euros.
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Uno de los obstáculos en la negociación ha sido un conflicto relacionado con los derechos de imagen del futbolista.
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La disputa entre las agencias Maxidel Management y Roc Nation ha retrasado el cierre definitivo del acuerdo.
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La FIFA ya conoce el caso y no representaría un impedimento para que el jugador pueda ser inscrito.
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Incluso existe la posibilidad de que el organismo conceda un transfer provisional para agilizar la incorporación de Diomande.
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Roc Nation, agencia que representa al futbolista, también gestiona las carreras de Vinicius Jr. y Endrick.
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La llegada de Diomande ha vuelto a alimentar las especulaciones sobre una posible salida de Vinicius del Real Madrid.
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Mientras el club blanco acelera el fichaje del marfileño, la renovación de Vinicius continúa sin resolverse en medio del interés del Arsenal por el brasileño.
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