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El radical cambio de vida del "Patón" Mejía: perdió peso y tomó su mejor decisión

Germán Mejía ahora juega en la Liga de Ascenso y confesó el tremendo cambio que ha dado en su vida

  • Actualizado: 25 de septiembre de 2026 a las 14:02
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Germán "Patón" Mejía ha tenido un radical cambio de vida. El jugador dejó varios vicios y tomó la mejor decisión que pudo haber tomado. Esto fue lo que confesó el volante.

Foto: Cortesía redes
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Germán Mejía se formó en Olimpia y dejó a la institución en el 2023 para irse al Pérez Zeledón de Costa Rica, también estuvo en el Limeño de Costa Rica.

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En el 2025 llegó al Real España, pero tuvo un paso efímero ya que fue dado de bajar tras haberse ido a jugar a la "talacha" de Estados Unidos sin permiso del equipo.

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Jugó en los Lobos de la UPNFM y en esta institución se le vio con bastante peso. En dicho equipo no mostró un buen nivel y ahora está en la Liga de Ascenso.

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Mejía ahora juega en el Arsenal SAO de la Liga de Ascenso, equipo de dirige Dani Turcios. Recientemente confesó el cambio que le dio a su vida.

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En una entrevista con Radio Cantarranas, el exjugador de Olimpia habló sobre los cambios que ha experimentado durante los últimos meses.

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El “Patón” aseguró que uno de los cambios más importantes en su vida ha estado relacionado con su acercamiento a Jesucristo.

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Patón mencionó públicamente a su novia, Lissy Martínez, entre las personas que lo han acompañado y apoyado en esta nueva etapa.

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“Hemos cambiado nuestra vida, hemos entregado nuestra vida a Jesucristo. La vida del fútbol es linda, pero la vida eterna es lo más bello”, dijo.

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Mejía tiene 31 años y reconoció que haber entregado su vida a Cristo es la mejor decisión que pudo haber tomado. Eso le ayudado, incluso, para estar en una mejor condición física porque ha dejado los vicios.

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