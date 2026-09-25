El radical cambio de vida del "Patón" Mejía: perdió peso y tomó su mejor decisión

Germán "Patón" Mejía ha tenido un radical cambio de vida. El jugador dejó varios vicios y tomó la mejor decisión que pudo haber tomado. Esto fue lo que confesó el volante.
Germán Mejía se formó en Olimpia y dejó a la institución en el 2023 para irse al Pérez Zeledón de Costa Rica, también estuvo en el Limeño de Costa Rica.
En el 2025 llegó al Real España, pero tuvo un paso efímero ya que fue dado de bajar tras haberse ido a jugar a la "talacha" de Estados Unidos sin permiso del equipo.
Jugó en los Lobos de la UPNFM y en esta institución se le vio con bastante peso. En dicho equipo no mostró un buen nivel y ahora está en la Liga de Ascenso.
Mejía ahora juega en el Arsenal SAO de la Liga de Ascenso, equipo de dirige Dani Turcios. Recientemente confesó el cambio que le dio a su vida.
En una entrevista con Radio Cantarranas, el exjugador de Olimpia habló sobre los cambios que ha experimentado durante los últimos meses.
El “Patón” aseguró que uno de los cambios más importantes en su vida ha estado relacionado con su acercamiento a Jesucristo.
Patón mencionó públicamente a su novia, Lissy Martínez, entre las personas que lo han acompañado y apoyado en esta nueva etapa.
“Hemos cambiado nuestra vida, hemos entregado nuestra vida a Jesucristo. La vida del fútbol es linda, pero la vida eterna es lo más bello”, dijo.
Mejía tiene 31 años y reconoció que haber entregado su vida a Cristo es la mejor decisión que pudo haber tomado. Eso le ayudado, incluso, para estar en una mejor condición física porque ha dejado los vicios.