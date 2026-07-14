¿Cuáles son los posibles rivales de España para la Gran Final del Mundial 2026?

Después de 101 partidos, el Mundial 2026 está a tres cruces de conocer su desenlace y vale la pena repasar los posibles rivales de España para la Gran Final.
El equipo de Luis de la Fuente derrotó a Francia por tercera vez en una Semifinal de un gran torneo (Eurocopa, Nations League y Mundial), accediendo a su segunda Final después de 16 años.
Su rival saldrá del Argentina vs Inglaterra y si repasamos las últimas 10 finales del Mundial, la albiceleste ha jugado cuatro (1986, 1990, 2014 y 2022), mientras que Inglaterra no disputa el partido definitivo de este torneo desde 1966.
Con estos antecedentes, hay dos posibles finales que se pueden dar el próximo domingo 19 de julio.
Primer escenario: Inglaterra vs España, con sabor a revancha para los ingleses luego de perder la última Final de la Eurocopa en mano de "La Roja".
Segundo escenario: España vs Argentina, una final entre el vigente campeón de Europa y América.
Inglaterra y España derrotaron a selecciones del mismo continente (Alemania-Países Bajos) para levantar su primera Copa del Mundo, caso contrario al único sobreviviente no europeo, Argentina.
Puesto que la albiceleste solo ha derrotado a selecciones de Europa en las tres finales que ha ganado (Países Bajos - 1978, Alemania - 1986 y Francia - 2022) y lo tendrá que volver a hacer si quiere levantar su cuarto título Mundial.
Camino de España a la Gran Final del Mundial 2026: Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay en la Fase de Grupos; Austria en 16avos; Portugal en Octavos; Bélgica en Cuartos de Final y Francia en Semifinales.
¿Logrará España ganar su segunda Copa del Mundo o Inglaterra/Argentina acabarán con el sueño de "La Roja"?