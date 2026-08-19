Polémica arbitral, lindas chicas, invitados especiales y tristeza de Marathón en Copa Centroamericana

Marathón cayó ante Alianza en Copa Centroamericana y se complica de cara a la recta final de fase de grupos. Las postales que dejó el partido.
Alberth Elis y "Chelito" Martínez llegaron a presenciar el partido. Ambos jugadores de Marathón están lesionados.
Miembros de la barra organizada del Marathón llegaron desde tempranas horas para afinar detalles de la fiesta que montarían en este duelo.
La directiva de Marathón se apostó en uno de los palcos del estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula.
El jugador Alexy Vega se recupera de su lesión y estuvo junto a Alberth Elis y el presidente Daniel Otero.
El engramillado del estadio Francisco Morazán lució en perfectas condiciones previo al arranque del partido de Copa Centroamericana.
Esta pareja de enamorados fue capturada dándose cariño por el lente de EL HERALDO.
Una buena cantidad de aficionados verdolagas llegaron a respaldar a Marathón en este trascendental partido.
Las bellas chicas no puede faltar en este tipo de encuentros. Esta aficionada de Marathón se robó las miradas en el sector de silla del Morazán.
Las verdolagas no podían perderse este compromiso internacional en San Pedro Sula.
El abrazo entre el técnico Silvio Rudman de Marathón y Roberto "Tito" Pompei de Alianza.
Este fue el 11 titular de Alianza en el partido: 13. Mario González, 3. Julio Sibrián, 6. Narciso Orellana, 7. Matías Mier, 8. Harold Osorio, 10. Leonardo Menjívar, 14. William Parra, 19. Nelson Rodríguez, 23. Juan Monteagudo, 26. Noel Rivera, 56. David León.
Así salió Marathón: 1. Jonathan Rougier, 2. Henry Figueroa, 4. Javier Rivera, 9. Brian Farioli, 10. Damín Ramírez, 11. Nicolás Messiniti, 14. Javier Arriaga, 16. Natanael Martínez, 22. Carlos Argueta, 29. Carlos 'Chuy' Pérez, 72. Yairo Moreno.
Javier Arriaga sorprendió a la defensa del Alianza al minuto 8 del compromiso y estuvo a punto de poner a ganar a Marathón.
Al minuto 26 llegó la primera polémica del partido. El árbitro costarricense había pitado un penal a favor de Alianza tras una mano de Henry Figueroa dentro del área.
Finalmente el juez de línea le corroboró su decisión y determinaron que no era una acción para sancionar la pena máxima.
Al partido siguió con ocasiones para ambos equipos, pero no pudieron concretar y terminó 0-0 en el primer tiempo.
Roberto "Tito" Pompei, técnico de Alianza, estuvo ansioso en el área técnica.
Cuando Marathón buscaba el gol de la ventaja ocurrió lo peor en el partido para el equipo verdolaga.
Al minuto 62, Leonardo Menjívar asistió de forma categórica a Matías Mier, quien quedó mano a mano ante Rougier y no titubeó para batir al arquero que defendía la portería verdolaga.
Así celebraron los jugadores de Alianza tras poner el 1-0 ante Marathón en San Pedro Sula.
Marathón tropezó este miércoles de manera increíble y terminó perdiendo por marcador de 1-0 en el estadio Francisco Morazán de San pedro Sula ante Alianza en Copa Centroamericana.
Los verdolagas se complican de cara a la recta final de la fase de grupos de Copa Centroamericana.
Por su parte, Alianza llega a 9 puntos en el grupo B y jugará los cuartos de final de torneo de Concacaf.