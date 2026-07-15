¡Paternidad! Yamal tumba a Mbappé con el Barcelona y la Selección Española

El partido por las Semifinales del Mundial 2026 fue el onceavo cruce de Kylian Mbappé vs Lamine Yamal entre club y selección, con una increíble marca de nueve victorias para el español y solamente dos del francés.
Dicha rivalidad comenzó en la UEFA Champions League 2023-24, cuando Barcelona y PSG se vieron las caras en los Cuartos de Final, partido que acabó con el primer triunfo de Lamine Yamal por 2-3 en el Parque De Los Príncipes.
Una semana después y tras la tan recordada tarjeta roja de Ronald Araujo, PSG-Mbappé golearon al Barcelona con un marcador final de 1-4, igualando la serie particular con Lamine Yamal.
Ese mismo año (2024), el destino nos tenía preparado otro duelo entre ambos cracks en las Semifinales de la Eurocopa, instancia donde Lamine Yamal eliminó a Mbappé por 2-1 con golazo incluido.
Mbappé fichó por el Real Madrid, dando paso a múltiples partidos contra Lamine Yamal en la Liga Española y las copas nacionales.
Parecía el camino perfecto para recortar distancias con Yamal, pero Mbappé vivió una auténtica pesadilla en sus primeros cuatro Clásicos entre Real Madrid y FC Barcelona.
Real Madrid no sumó una sola victoria contra el Barcelona en la temporada 2024-25, con cuatro derrotas, 16 goles en contra, siete a favor y dos humillaciones en la Liga Española (0-4) y en la Gran Final de la Supercopa de España (5-2).
Y para rematar el año, en las Semifinales de la UEFA Nations League 2025, España y Francia se volvieron a encontrar... ¿El resultado? 5-4 para "La Roja" y un 7-1 a favor de Lamine Yamal.
Mbappé maquilló un poco las estadísticas con su primera victoria en un Clásico para la campaña 2025-26, pero la alegría no duró mucho, ya que Barcelona derrotó al Real Madrid unos meses más tarde en la Final de la Supercopa de España.
Mundial 2026 y con un equipo repleto de estrellas, Francia lucía como la favorita para llegar a la Final, pero Lamine Yamal se metió en el camino de Mbappé, eliminándolo de una nueva competición, con una paternidad de 9-2 parcial a favor del joven talento español.