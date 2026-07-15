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¡Paternidad! Yamal tumba a Mbappé con el Barcelona y la Selección Española

Lamine Yamal derrotó a Kylian Mbappé en las Semifinales del Mundial 2026, alimentando una rivalidad que parece paternidad​​​​​​

  • Actualizado: 15 de julio de 2026 a las 11:26
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El partido por las Semifinales del Mundial 2026 fue el onceavo cruce de Kylian Mbappé vs Lamine Yamal entre club y selección, con una increíble marca de nueve victorias para el español y solamente dos del francés.

 Foto: EFE
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Dicha rivalidad comenzó en la UEFA Champions League 2023-24, cuando Barcelona y PSG se vieron las caras en los Cuartos de Final, partido que acabó con el primer triunfo de Lamine Yamal por 2-3 en el Parque De Los Príncipes.

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Una semana después y tras la tan recordada tarjeta roja de Ronald Araujo, PSG-Mbappé golearon al Barcelona con un marcador final de 1-4, igualando la serie particular con Lamine Yamal.

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Ese mismo año (2024), el destino nos tenía preparado otro duelo entre ambos cracks en las Semifinales de la Eurocopa, instancia donde Lamine Yamal eliminó a Mbappé por 2-1 con golazo incluido.

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Mbappé fichó por el Real Madrid, dando paso a múltiples partidos contra Lamine Yamal en la Liga Española y las copas nacionales.

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Parecía el camino perfecto para recortar distancias con Yamal, pero Mbappé vivió una auténtica pesadilla en sus primeros cuatro Clásicos entre Real Madrid y FC Barcelona.

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Real Madrid no sumó una sola victoria contra el Barcelona en la temporada 2024-25, con cuatro derrotas, 16 goles en contra, siete a favor y dos humillaciones en la Liga Española (0-4) y en la Gran Final de la Supercopa de España (5-2).

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Y para rematar el año, en las Semifinales de la UEFA Nations League 2025, España y Francia se volvieron a encontrar... ¿El resultado? 5-4 para "La Roja" y un 7-1 a favor de Lamine Yamal.

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Mbappé maquilló un poco las estadísticas con su primera victoria en un Clásico para la campaña 2025-26, pero la alegría no duró mucho, ya que Barcelona derrotó al Real Madrid unos meses más tarde en la Final de la Supercopa de España.

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Mundial 2026 y con un equipo repleto de estrellas, Francia lucía como la favorita para llegar a la Final, pero Lamine Yamal se metió en el camino de Mbappé, eliminándolo de una nueva competición, con una paternidad de 9-2 parcial a favor del joven talento español.

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