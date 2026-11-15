Niños, mascotas y el Spiderman hondureño: curiosidades en la Vuelta EL HERALDO 2026

La decimoquinta Vuelta Ciclística ha dejado ganadores, pero también momentos curiosos que fueron captados por la lente de EL HERALDO este domingo 15 de noviembre en el Campo de Parada Marte.
La presencia del alcalde capitalino Juan Diego Zelaya en el evento deportivo generó sorpresa, pero también alegría, ya que entregó un donativo a la fundación Anawin, que es la organización insigne de la Vuelta EL HERALDO para este año.
Yimi Alvarado es el "Hombre Araña" hondureño, quien también compitió en la Vuelta Ciclística 2026, pero cautivó no solo por su traje de Spiderman, sino también porque vende deliciosas burritas que deleitaron muchos paladares este domingo.
En la espera de que terminara la competición, algunas madres familia, que acompañaron a sus parejas a la Vuelta, aprovecharon para descansar en la grama junto a sus pequeñines.
Entre las curiosidades no podía faltar la presencia de las tiernas mascotas. Nahúm Castillo de Tegucigalpa realizó el circuito de la vuelta con su perrita Malibú en la espalda.
En la decimoquinta edición también destacaron algunos pequeñines, entre ellos, Sury Velásquez, de apenas 3 añitos de edad, quien junto a su padre emprendió su viaje desde Danlí, El Paraíso, hacia la capital para formar parte de la carrera ciclística más esperada del año, en su pequeña bicicleta, cautivando los corazones de todos los presentes.
Allan David Vásquez, es un ciclista que pedaleó para la Vuelta Ciclística de este domingo con un cochecito adherido a la parte trasera de su bicicleta. "Es una experiencia divertida. Haber cruzado la meta, se me pusieron los pelos de gallina (...) Quiero dejar una huella en mis hijos para que puedan recordarme por el resto de su vida, y que sea una vida muy activa", manifestó.
Uno de los participantes realizó su circuito con influenza, pero ni eso lo detuvo. El pedalero fue animado hasta el final por su familia que lo esperaba en la meta con pancartas en mano: "Ni la influenza te detuvo". "Vamos, campeón. Tu familia te ama", se lee.
El arranque de la Vuelta Ciclística comenzó con buen ambiente musical, gracias a la presencia de bandas y zancos por parte de los patrocinadores que dijeron presente.
La edición 15 de la Vuelta EL HERALDO con su lema "15 años rodando juntos", se realizó en pro de la fundación Anawin, dirigida por el padre Ovidio Rodríguez, una organización sin fines de lucro en pro de niños que viven en comunidades empobrecidas, cubriendo áreas como la alimentación y educación.