Mundial Sub17: Inédito campeón, goleada 16-0 y el penoso lugar de Honduras

El Mundial Sub17 de Qatar ha finalizado este 27 de noviembre y estas son las noticias más destacadas que se dieron. Inédito campeón, goleada de escándalo 16-0 y el penoso lugar en el que finalizó la Selección de Honduras.
Portugal se coronó campeón del Mundial Sub17 al vencer 1-0 a su similar de Austria. Los lusos habían eliminado en semifinales a Brasil mediante tanda de penales.
Con este campeonato, Portugal su primer campeonato del mundo a nivel Sub17 y el más ganador sigue siendo Nigeria con cinco títulos, seguido de Brasil con cuatro campeonatos.
El tercer lugar de este Mundial Sub17 fue para Italia que derrotó en penales a Brasil. Los cariocas perdieron en penales tanto semifinales como el tercer puesto.
La Selección de Honduras perdió sus tres partidos: 7-0 vs Brasil, 5-2 vs Zambia y 2-1 vs Indonesia. La Bicolor terminó en el lugar 46 de 48 selecciones, un lugar penoso para la "H".
El mayor escándalo se dio por la goleada 16-0 de Marruecos a Nueva Caledonia en fase de grupos y se convirtió en la mayor goleada en la historia de Copas del Mundo en cualquier categoría.
Pese al 16-0 endosado, Nueva Caledonia no fue la peor selección del Mundial Sub17 ya que empató un juego de fase de grupos ante su similar de Japón. Terminaron en el puesto 41 de 48. Sin embargo, fueron los más goleados con 22 dianas encajadas.
Haití fue la selección número 47 de 48 con 4 goles marcados y 16 encajados. La peor selección fue Fiji con 0 goles a favor y 20 en contra.
Panamá estuvo un puesto arriba de Honduras, en el peldaño 45 con 0 puntos, tres goles a favor y 12 en contra.
El mejor jugador de este Mundial Sub17 fue el portugués Mateus Mide que pertenece al Porto. El próximo Mundial de la categoría será en 2026 ya que la FIFA determinó realizarlos año con año.