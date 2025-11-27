Fichajes: Fabrizio Romano confirma alta en Real Madrid y crack se va; ¿Kane al Barcelona?

A pocos mese de que se abra la ventana de traspasos, así se mueve el mercado de fichajes a nivel internacional. Barcelona y Real Madrid con movimientos.
El Peñarol de Uruguay rescinde el contrato del futbolista uruguayo Diego García (28) tras ser condenado a 6 años de prisión por violar a una mujer en una fiesta en 2021. El jugador, que se desmayó tras escuchar la sentencia, cumplirá arresto domiciliario hasta que la condena sea firme.
El Liverpool habría hecho ya su primera oferta para su primer fichaje de enero, según apunta 'Indykaila'. La oferta sería por el central del Crystal Palace Marc Guehi (25), cuyo contrato expira al final de la temporada. Y lo que ofrecen desde Anfield son 29 millones de euros.
Según informan desde Francia, el Atlético de Madrid está considerando fichar a Mason Greenwood, valorado en casi 80 millones de euros. El jugador del Marsella es el máximo goleador de la Ligue 1 esta temporada con 10 goles en 12 partidos
El Parma fichado al guardameta español Vicente Guaita. Firma hasta final de temporada.
El Swansea contrata el entrenador portugés Vitor Matos (37), procedente del club Marítimo de Portugal. Firma hasta junio de 2029.
Sorpresa: Atlético de Madrid anunció el fichaje del mexicano Ronaldo Nájera, quien se une procedente del Atlético de San Luis. Nájera jugará en el Atlético Madrileño, equipo de tercera categoría en el futbol español y será dirigido por la leyenda rojiblanca, Fernando "Niño" Torres.
Oriol Romeu rescindió su contrato con el FC Barcelona a finales del mercado de verano y ha firmado oficialmente con el Southampton hasta final de temporada, según ha confirmado el club inglés que forma parte de la segunda división de Inglaterra.
Rodrigo Mendoza: Es una de las grandes revelaciones de LaLiga ya que está brillando con Elche y es internacional Sub 21 con la selección española. Clubes como Real Madrid, Arsenal y la Juventus lo siguen de cerca.
Según informa Team Talk, el Tottenham podría ser el nuevo destino de Nico Williams. Los 'Spurs' ofrecen 70 millones para hacerse con el extremo español.
Según informa Sky Sports Alemania, el PSG se une a la puja por Dayot Upamecano y competirá con el Real Madrid para llevárselo. Desde el Bayern de Múnich intentan retener al futbolista ofreciéndole un contrato hasta 2030 o 2031.
Según 'Football Insider', el plan del Arsenal es vender a Gabriel Jesús en el mercado de fichajes de invierno cuando esté totalmente recuperado de su lesión de ligamentos cruzados. El jugador ve con buenos ojos un cambio de aires porque considera que esto le daría más posibilidades de entrar en la lista de convocados de Brasil para el Mundial 2026.
Sofyan Amrabat ha señalado su deseo de seguir en el Real Betis por muchos años más, por ahora está a préstamo en el equipo español y su ficha le pertenece al Fenerbahce.
Según el portal italiano Corriere dello Sport, Boca estaría interesado en hacerse con los servicios de Marco Verratti, centrocampista del Al-Duhail S.C. de Qatar.
Según informa SkySports, el Fenerbahce ha mostrado mucho interés por Robert Lewansowski de cara al próximo mercado de invierno, pero el polaco ha rechazado la oferta. El delantero del Barça quiere quedarse en el club al menos hasta que termine su contrato en verano.
El Sunderland estaría interesado en llevarse en el mercado de enero a Santiago Giménez, futbolista del Milan que lleva varios partidos de baja por lesión. La posible venta del mexicano, también pretendido por el Brentford, según 'Calciomercato', será crucial para la posible llegada de un nuevo número 9 al Milan.
Harry Kane fue preguntado por los rumores que lo asocian con el FC Barcelona y respondió: "No he tenido contacto con nadie. Me siento muy cómodo, aunque todavía no hemos hablado de mi situación con el Bayern. Así que no hay prisa... Estoy muy contento en Múnich. Es muy improbable que algo cambie después de esta temporada".
Vinicius Júnior (25) se ha plantado en su renovación con el Real Madrid y ha manifestado que él no firmará la extensión de su contratos mientras su relación con Xabi Alonso siga tan tensa, según cuentan en The Athletic.
Medios en Europa han revelado que Real Madrid va a ejercer la cláusula de recompra por Nico Paz, actual figura del Como en la Serie A, en el próximo mercado de verano. El joven mediocampista argentino, que ha brillado en Italia, regresará al Santiago Bernabéu como parte del plan de renovación del club blanco.
"Nico ya dijo si"": es la información que deja Fabrizio Romano, el volante argentino llegará en junio de 2026.
Informan que el delantero brasileño Endrick se va del Real Madrid y su nuevo club en el mes de enero será el Olympique de Lyon de Francia. Las conversaciones entre ambas instituciones están muy avanzadas, según adelantó Fabrizio Romano, y se trataría de un préstamo sin opción de compra.