Centroamérica sigue dando pena, Argentina logra triunfo y las que van a lograr clasificación. Así arrancó la segunda jornada del Mundial Sub-17.
Asimismo, Ecuador no pudo con Uganda y terminaron protagonizando otra igualdad sin goles en la segunda jornada del Mundial Sub-17.
Como parte del Grupo B, Corea del Sur le endosó una paliza de 6-0 a Uganda: los surcoreanos sumaron su segundo triunfo en el Mundial Sub-17 para liderar en su séctor.
Park Joo-Ho (5'), Kim Ji-woo (15', 20', 53'), An Sun-hyun (25') y Han Seung-min (27') le dieron el triunfo a los asiáticos que se colocan en lo más alto de la tabla. Cerrarán la primera fase ante Ecuador.
Uno de los primeros duelos de la jornada de este domingo fue el de Dinamarca y Australia como parte del Grupo C. El partido no pasó del empate sin goles.
En el mismo grupo, Argentina recompuso su camino y este domingo doblegó a Mozambique tras la caída en su debut ante Australia.
Con goles de Machuca y Simón Escobar, la Albiceleste sumó su primer triunfo. Este encasillado lo lidera Australia con 4 unidades.
La gran sorpresa de la jornada se la llevo Arabia Saudita. Los asiáticos vencieron por la mínima a Francia en un histórico triunfo que los ilusiona para clasificar a la siguiente ronda.
Con el gol de Al-Kahtani, Arabia sumó sus primeros tres puntos y se coloca en la tercera posición en el Grupo D que lidera Uruguay.
Los charrúas hicieron lo suyo ante Haití y sumaron su segundo triunfo del torneo al golear por 4-1 a la Selección de Haití. Los sudamericanos lo ganaron con goles de Lautaro Muniz, Pablo Barreiro, Nicolas Rodríguez y Alan Soares.
Por su parte, los caribeños sufrieron su segunda caída en el torneo tras la derrota ante Francia en su debut. Otro golpe a Concacaf. Son últimos en su grupo con 0 puntos y cierran la fase de grupos ante Arabia que buscará la clasificación.
En otro de los duelos, Panamá se enfrentó ante Grecia luego de su dura caída ante Qatar en su debut en el Mundial Sub-17.
Siozios marcó el primero para Grecia y ya para la segunda parte apareció Estevis López para colocar el empate 1-1 que parecía sería el definitivo.
Sin embargo, Panamá otra vez terminó sufriendo un revés y en el 90+5' apareció Papasarafianos para colocar el 2-1 definitivo.
Con esta caída, Panamá se va al fondo del Grupo A sin puntos y cerrará la fase de grupos ante Egipto.
En la otra llave del Grupo A, Egipto derrotó por 0-2 a Qatar y también sueña con avanzar a la siguiente ronda del torneo. Es segundo del sector con 3 unidades.