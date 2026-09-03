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Muere exárbitro hondureño José Sandoval tras varios meses sufriendo dura enfermedad

Una lamentable noticia se ha dado en el fútbol hondureño luego de confirmarse el sencible fallecimiento del exárbitro José Sandoval luego de luchar por mucho tiempo con terrible enfermedad

  • Actualizado: 03 de septiembre de 2026 a las 15:16
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Una lamentable noticia se ha dado en el fútbol hondureño luego de confirmarse el sencible fallecimiento del exárbitro José Sandoval luego de luchar por mucho tiempo con terrible enfermedad
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José Antonio Sandoval Fuentes estuvo por muchos años dirigiendo en el fútbol hondureño y este día se ha confirmado su fallecimiento.
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El gremio arbitral confirmó el sencible fallecimiento de Sandoval Fuentes, quien es recordado por haber estado como silbante en muchos partidos de primera división.
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Sandoval perteneció a la filial de Puerto Cortés de árbitros, de donde han salido muchos árbitros que dirigen en las diferentes ligas hondureñas.
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José Sandoval lucho por un largo tiempo con la terrible enfermedad de cáncer y al final perdió la batalla.
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José Sandoval fue un árbitro muy serio en su profesión, lejos de la polémica y dedicado a lo que le correspondía.
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José Sandoval estuvo dirigiendo en varias finales de la Liga Nacional como cuarto árbitro.
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Sandoval es de la camada de árbitros como; Óscar Bardales, Gerardo Mejía, Benigno Pineda, Marcio Carranza, Arturo Tábora, Amílcar Burgos, Argelio Sabillón y Vivian Rodríguez.
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Pese a que ya no dirigía como árbitros, muchas veces se vio en estadios siempre siguiendo en el fútbol hondureño.
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Cuando se había retirado del árbitraje profesional de fútbol también estuvo dirigiendo en ligas burocráticas de baloncesto en Puerto Cortés.
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Hasta sus últimos años mantuvo el cariño por la profesión que ejerció durante una etapa importante del fútbol hondureño.
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La Federación de Fútbol de Honduras (FFH) también reaccionó ante la pérdida y expresó sus condolencias a los familiares, amigos y seres queridos del exárbitro de la Liga Nacional.
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En su comunicado de duelo, la FFH señaló: “La Federación de Fútbol de Honduras expresa sus más sinceras condolencias por el sensible fallecimiento de José Antonio Sandoval Fuentes (1967–2026)”.
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El organismo reconoció su trayectoria y aporte al arbitraje nacional: “Reconocemos con respeto su valiosa trayectoria y aporte al arbitraje nacional, así como la huella que deja en el fútbol hondureño”.
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"Elevamos nuestras oraciones por su eterno descanso y deseamos fortaleza y consuelo a sus familiares y seres queridos. Descanse en paz", concluye el comunicado de la FFH. El fútbol hondureño despide así a un hombre que dedicó años al deporte.
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