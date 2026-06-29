Messi y Cristiano no son los únicos: Otros récords durante el Mundial 2026

El nuevo formato de 48 selecciones revolucionó el calendario futbolístico y dejó una colección de récords mundiales nunca antes vistos.
La mayor fiesta futbolística realizada cada cuatro años permite a las selecciones, jugadores y entrenadores escribir su nombre en la historia del fútbol.
Ya conocemos el récord roto por Lionel Andrés Messi como el máximo goleador en los mundiales.
Cristiano Ronaldo también se unió a la fiesta siendo el primer jugador en anotar en seis ediciones consecutivas de la Copa del Mundo.
El estratega de Curazao, Dick Advocaat, grabó su nombre al convertirse en el director técnico con más edad en dirigir en un Mundial, con 74 años y 271 días.
Siguiendo en los banquillos, el belga Hugo Broos, entrenador de Sudáfrica, también impuso un registro de longevidad al transformarse en el seleccionador de mayor edad (73 años y 118 días) en ganar un partido mundialista tras vencer a Corea del Sur.
El delantero marroquí Ismael Saibari rompió esquemas al convertirse en el primer futbolista africano en anotar en tres partidos consecutivos de un mundial.
La edición United 2026 será por siempre recordada por celebrar el partido 1,000 en toda la historia del campeonato con el encuentro entre Japón y Túnez.
Con un contundente 4-0 sobre Túnez, la selección de Japón firmó la mayor goleada conseguida por un país de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) en el certamen mundialista.
México, como anfitrión, desató la euforia de su afición al ganar por primera vez cuatro partidos al hilo en los mundiales. Primer país de Concacaf en lograrlo.
Senegal hizo historia para su continente al consagrarse como el primer país de la Confederación Africana que logra marcar cinco goles en un solo partido mundialista.
Con apenas medio millón de habitantes, la modesta selección de Cabo Verde avanzó a la siguiente fase en su torneo debut.