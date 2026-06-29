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Messi y Cristiano no son los únicos: Otros récords durante el Mundial 2026

Con la fase de grupos finalizada, selecciones nacionales y jugadores marcaron hitos históricos en la Copa Mundial 2026. Conoce cuáles son los récords

  • Actualizado: 29 de junio de 2026 a las 12:10
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El nuevo formato de 48 selecciones revolucionó el calendario futbolístico y dejó una colección de récords mundiales nunca antes vistos.

 Foto: EFE
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La mayor fiesta futbolística realizada cada cuatro años permite a las selecciones, jugadores y entrenadores escribir su nombre en la historia del fútbol.

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Ya conocemos el récord roto por Lionel Andrés Messi como el máximo goleador en los mundiales.

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Cristiano Ronaldo también se unió a la fiesta siendo el primer jugador en anotar en seis ediciones consecutivas de la Copa del Mundo.

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El estratega de Curazao, Dick Advocaat, grabó su nombre al convertirse en el director técnico con más edad en dirigir en un Mundial, con 74 años y 271 días.

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Siguiendo en los banquillos, el belga Hugo Broos, entrenador de Sudáfrica, también impuso un registro de longevidad al transformarse en el seleccionador de mayor edad (73 años y 118 días) en ganar un partido mundialista tras vencer a Corea del Sur.

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El delantero marroquí Ismael Saibari rompió esquemas al convertirse en el primer futbolista africano en anotar en tres partidos consecutivos de un mundial.

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La edición United 2026 será por siempre recordada por celebrar el partido 1,000 en toda la historia del campeonato con el encuentro entre Japón y Túnez.

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Con un contundente 4-0 sobre Túnez, la selección de Japón firmó la mayor goleada conseguida por un país de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) en el certamen mundialista.

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México, como anfitrión, desató la euforia de su afición al ganar por primera vez cuatro partidos al hilo en los mundiales. Primer país de Concacaf en lograrlo.

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Senegal hizo historia para su continente al consagrarse como el primer país de la Confederación Africana que logra marcar cinco goles en un solo partido mundialista.

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Con apenas medio millón de habitantes, la modesta selección de Cabo Verde avanzó a la siguiente fase en su torneo debut.

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