Los logros de Lionel Scaloni en sus primeros 100 partidos al mando de Argentina

"De estar cuestionado a ser una leyenda de la Selección Argentina desde los banquillos", así se puede resumir el paso de Lionel Scaloni y sus 100 partidos al mando de la albiceleste, una relación de casi ocho años.
Los primeros partidos dejaron muchas dudas, criticado hasta por Diego Armando Maradona, que tras el fracaso de Rusia 2018 y el nombramiento de Scaloni como el nuevo entrenador, dijo: "Scaloni es un gran muchacho pero no puede dirigir ni el tráfico. ¡Cómo le vamos a dar la Selección Argentina a Scaloni! ¿Estamos todos locos?".
Lejos de acertar, el proyecto de Argentina comenzó a crecer con la incorporación de nuevos jugadores para la Copa América 2019 y aunque no levantaron el título, las sensaciones después de perder fueron diferentes.
Rumbo a Qatar 2022, Argentina finalizó en el segundo lugar de las eliminatorias sudamericanas a seis puntos del líder Brasil y si lo comparamos con el camino a Rusia 2018, la albiceleste sumó 11pts más, sinónimo de una mejoría notable en el equipo.
La mano de Scaloni ya se comenzaba a notar y en la Copa América 2021 dio sus primeros frutos en forma de títulos. Campeones después de 28 años, la primer conquista de Messi con la Selección de Argentina.
Italia fue su próxima víctima en la Finalissima de 2022 con un contundente 3-0, cosechando el segundo trofeo para Argentina en menos de un año.
Ya en el Mundial de Qatar 2022, Argentina llegaba con una racha de 36 partidos sin conocer la derrota, quedándose a una sola victoria de igualar el récord, hasta que llegó la caida contra Arabia Saudita, uno de los días más duros en la "Era Scaloni".
Argentina supo recomponerse de ese golpe, levantando el título de Campeón Mundial el 18 de diciembre de 2022 en una de las mejores finales futbolísticas de la historia y Scaloni se unía al selecto grupo de entrenadores campeones del mundo.
La clasificación rumbo al Mundial 2026 y la Copa América 2024 son la guinda al pastel. Líderes a nueve puntos de su máximo perseguidor, además de ser la única selección que ha derrota a Brasil en el Maracaná por un partido de eliminatorias sudamericanas, y bicampeones de América en una cerrada final contra Colombia.
100 partidos, cuatro títulos, 73 victorias, 18 empates y solamente 9 derrotas convierten a Scaloni en uno de los mejores entrenadores argentinos en la historia del fútbol y en el Mundial 2026 quiere seguir agrandando su legado.