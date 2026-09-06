Locura del PSG: Los millones que ganará Luis Enrique tras ser renovado como técnico del club

París Saint-Germain asegura a su técnico hasta 2030 y sorprenden a todos. Los millones que le pagarán a Luis Enrique.
Luis Enrique continuará como entrenador del Paris Saint-Germain hasta 2030 tras renovar oficialmente su contrato con el club francés.
El PSG confirmó la continuidad del técnico asturiano, quien llevaba varios meses negociando su nuevo vínculo con la institución.
Desde su llegada en 2023, Luis Enrique se ha consolidado como el entrenador más laureado en la historia del conjunto parisino.
El estratega español acumula 13 títulos al frente del PSG, entre ellos tres campeonatos de Ligue 1 y dos Copas de Francia.
Su mayor logro llegó con la conquista de las dos primeras Champions League de la historia del Paris Saint-Germain.
La última temporada fue especialmente exitosa para Luis Enrique, al conquistar nuevamente la liga francesa y revalidar el título europeo.
El PSG consiguió además su quinto campeonato consecutivo de la Ligue 1 bajo el mando del entrenador español.
La renovación de Luis Enrique representa una clara muestra de la confianza que la directiva parisina mantiene en su proyecto deportivo.
Sin embargo, el anuncio de su nuevo contrato estuvo acompañado por una inesperada derrota ante el Mónaco.
El conjunto parisino perdió 1-2 en el Parque de los Príncipes y todavía no conoce la victoria en la presente Ligue 1.
Antes del tropiezo ante el Mónaco, el PSG había empatado sus primeros dos partidos del campeonato frente a Rennes y Lille.
A pesar del complicado inicio liguero, la derrota no modificó la decisión de la directiva de mantener a Luis Enrique hasta 2030.
El nuevo acuerdo también contempla una importante mejora salarial para el entrenador español.
Según L'Équipe, Luis Enrique pasará a ganar cerca de 20 millones de euros brutos por temporada, frente a los aproximadamente 12 millones que recibía anteriormente.
Con este nuevo salario, Luis Enrique se convierte en uno de los entrenadores mejor pagados del fútbol mundial y refuerza su condición de pieza clave del ambicioso proyecto del PSG.