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Locura del PSG: Los millones que ganará Luis Enrique tras ser renovado como técnico del club

El PSG confirmó la continuidad del técnico asturiano, quien llevaba varios meses negociando su nuevo vínculo

  • Actualizado: 06 de septiembre de 2026 a las 14:03
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París Saint-Germain asegura a su técnico hasta 2030 y sorprenden a todos. Los millones que le pagarán a Luis Enrique.

 Fotos: Cortesía.
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Luis Enrique continuará como entrenador del Paris Saint-Germain hasta 2030 tras renovar oficialmente su contrato con el club francés.
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El PSG confirmó la continuidad del técnico asturiano, quien llevaba varios meses negociando su nuevo vínculo con la institución.
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Desde su llegada en 2023, Luis Enrique se ha consolidado como el entrenador más laureado en la historia del conjunto parisino.
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El estratega español acumula 13 títulos al frente del PSG, entre ellos tres campeonatos de Ligue 1 y dos Copas de Francia.
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Su mayor logro llegó con la conquista de las dos primeras Champions League de la historia del Paris Saint-Germain.
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La última temporada fue especialmente exitosa para Luis Enrique, al conquistar nuevamente la liga francesa y revalidar el título europeo.
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El PSG consiguió además su quinto campeonato consecutivo de la Ligue 1 bajo el mando del entrenador español.
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La renovación de Luis Enrique representa una clara muestra de la confianza que la directiva parisina mantiene en su proyecto deportivo.
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Sin embargo, el anuncio de su nuevo contrato estuvo acompañado por una inesperada derrota ante el Mónaco.
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El conjunto parisino perdió 1-2 en el Parque de los Príncipes y todavía no conoce la victoria en la presente Ligue 1.
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Antes del tropiezo ante el Mónaco, el PSG había empatado sus primeros dos partidos del campeonato frente a Rennes y Lille.
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A pesar del complicado inicio liguero, la derrota no modificó la decisión de la directiva de mantener a Luis Enrique hasta 2030.
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El nuevo acuerdo también contempla una importante mejora salarial para el entrenador español.
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Según L'Équipe, Luis Enrique pasará a ganar cerca de 20 millones de euros brutos por temporada, frente a los aproximadamente 12 millones que recibía anteriormente.
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Con este nuevo salario, Luis Enrique se convierte en uno de los entrenadores mejor pagados del fútbol mundial y refuerza su condición de pieza clave del ambicioso proyecto del PSG.
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