Lindas chicas, exministro sorprende y gesto de Javier López: Ambiente en el Motagua vs Génesis PN

Motagua recibe esta noche al Génesis PN en partidazo por la última jornada de las triangulares de Liga Nacional. Así se vive el ambiente en el estadio Chelato Uclés.
Génesis PN arribó este lunes en horas de la tarde a Tegucigalpa para afrontar el partidos, hasta el momento, más importante de la temporada.
Su rival de esta noche será el Motagua, con quien peleará el pase a la final en el Grupo B de las triangulares.
Rodrigo "Droopy" Gómez fue uno de los más solicitados en la llegada del mimado al coloso capitalino.
El Exministro de Seguridad en el Gobierno de Xiomara Castro, Gustavo Sánchez, es presidente de los caninos y llegó junto al resto del grupo en esta unidad de transporte.
En las afueras del estadio Nacional aguardaba un grupo de personas para recibir a los jugadores.
El técnico Javier López le aplaudió a la hinchada que los esperaba en su arribo al Chelato Uclés.
Además, aprovechó para sacarse una foto con ellos.
Esta pequeña llegó bien identificada con los colores del Ciclón Azul y quiere que clasifique a la final del Clausura 2026.
Esta hermosa chica llegó acompañada de su padre a ver a Motagua ante Génesis PN.
El técnico Fernando Mira quiere hacer historia al meter al Génesis PN a su primera final de Liga Nacional.
La copa que se llevará el campeón del Clausura 2026 está exhibida en el césped del estadio Nacional.
Génesis PN no estará solo y contará con presencia de varios aficionados esta noche en Tegucigalpa.
Familias completas llegan a disfrutar de una noche cargada de buen fútbol de Liga Nacional.
Esta pequeña llegó acompañada de su padre y juntos hacen la seña característica se la afición de Motagua.
Las bellas damas no pueden faltar en este tipo de partidos y así posó esta pelinegra para el lente de EL HERALDO.
Las filas en las afueras del estadio son interminables y seguramente habrá una buen afluencia de aficionados.
Así fue la llegada de miembros de la barra del Motagua al Chelato Uclés.
El partido arranca a partir de las 6:00 de la noche y definirá al líder del Grupo B, mismo que avanzará a la Gran Final.