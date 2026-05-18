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Lindas chicas, exministro sorprende y gesto de Javier López: Ambiente en el Motagua vs Génesis PN

Las postales que ha dejado la previa del duelo entre Azules y Caninos

  • Actualizado: 18 de mayo de 2026 a las 16:59
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Motagua recibe esta noche al Génesis PN en partidazo por la última jornada de las triangulares de Liga Nacional. Así se vive el ambiente en el estadio Chelato Uclés.

Fotos: Anibal Vásquez y Alex Pérez / EL HERALDO
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Génesis PN arribó este lunes en horas de la tarde a Tegucigalpa para afrontar el partidos, hasta el momento, más importante de la temporada.
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Su rival de esta noche será el Motagua, con quien peleará el pase a la final en el Grupo B de las triangulares.
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Rodrigo "Droopy" Gómez fue uno de los más solicitados en la llegada del mimado al coloso capitalino.

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El Exministro de Seguridad en el Gobierno de Xiomara Castro, Gustavo Sánchez, es presidente de los caninos y llegó junto al resto del grupo en esta unidad de transporte.
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En las afueras del estadio Nacional aguardaba un grupo de personas para recibir a los jugadores.
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El técnico Javier López le aplaudió a la hinchada que los esperaba en su arribo al Chelato Uclés.
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Además, aprovechó para sacarse una foto con ellos.
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Esta pequeña llegó bien identificada con los colores del Ciclón Azul y quiere que clasifique a la final del Clausura 2026.
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Esta hermosa chica llegó acompañada de su padre a ver a Motagua ante Génesis PN.

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El técnico Fernando Mira quiere hacer historia al meter al Génesis PN a su primera final de Liga Nacional.

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La copa que se llevará el campeón del Clausura 2026 está exhibida en el césped del estadio Nacional.

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Génesis PN no estará solo y contará con presencia de varios aficionados esta noche en Tegucigalpa.

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Familias completas llegan a disfrutar de una noche cargada de buen fútbol de Liga Nacional.

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Esta pequeña llegó acompañada de su padre y juntos hacen la seña característica se la afición de Motagua.

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Las bellas damas no pueden faltar en este tipo de partidos y así posó esta pelinegra para el lente de EL HERALDO.
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Las filas en las afueras del estadio son interminables y seguramente habrá una buen afluencia de aficionados.

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Así fue la llegada de miembros de la barra del Motagua al Chelato Uclés.
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El partido arranca a partir de las 6:00 de la noche y definirá al líder del Grupo B, mismo que avanzará a la Gran Final.
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