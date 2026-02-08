  1. Inicio
Leyenda sorprende, hermandad entre aficionados y la bella rubia en el clásico Marathón-Real España

Ambos equipos llegan invictos y luchando por la cima del torneo Clausura 2026; el ambientazo en el Yankel Rosenthal

  • Actualizado: 08 de febrero de 2026 a las 14:01
Marathón recibe a Real España en una nueva edición del derbi sampedrano. Te mostramos las mejores postales de la previa del encuentro.

Fotos: Héctor Paz y Neptali Romero.
Encargados de la logística del Marathón llegaron desde tempranas horas para afinar detalles con los preparativos previo al arranque del encuentro.

Estas bellas chicas se robaron las miradas en el sector de silla del estadio.

La afición del Real España se hizo presente a ver a su equipo. Hay hermandad entre ambas hinchadas.

Nicolás Suazo, exjugador y leyenda verdolagas, fue recibido con cariño en la previa del derbi.

La Furia Verde, barra organizada del Marathón, armó su show para alentar a su equipo.

Instrumentos de percusión y canticos pusieron el ambiente en las afueras del Yankel Rosenthal.

Una buena cantidad de aficionados verdolagas llegaron a disfrutar de una tarde de fútbol este domingo.

Jeaustin Campos, técnico del Real España, se mostró confiado en su llegada al estadio.

Nixon Cruz se ha recuperado de la lesión que sufrió hace unos días y es opción para el 11 titular de la máquina.

Esta rubia hermosa se robó el show con su belleza en las afueras del estadio. Es una linda catracha que llegó a disfrutar del encuentro.

Familias completas llegaron desde tempranas horas para disfrutar del derbi sampedrano.

Ambos equipos llegan invictos y luchando por la cima del torneo Clausura 2026.

La Furia Verde prepara sus banderas para apoyar al Marathón.

El partido entre Marathón y Real España arranca a partir de las 3:00 PM.

La "gringa" que derrochó belleza en las graderías del Yankel Rosenthal.

El periodista Germán Alvarado apoyará esta tarde a su amado Marathón en el derbi frente a la máquina.
Todo listo para el arranque de una nueva edición del duelo entre los dos mejores equipos de San Pedro Sula.

