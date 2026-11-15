Estas son las ganadoras de las categorías femeninas de la Vuelta Ciclística 2026

El talento femenino también brilló en la XV Vuelta Ciclística de EL HERALDO 2026, donde decenas de ciclistas se enfrentaron al recorrido para conquistar los primeros lugares de sus respectivas categorías.
En la categoría Ruta Élite Femenina, Linda Menéndez, del equipo Evolution Cycling, se quedó con el primer lugar al completar el recorrido en 2 horas, 50 minutos y 50.1 segundos. El segundo puesto fue para Gissel Andino, de Bikemart, con un tiempo de 2:52:09.3, mientras que Vanessa Mejía, de Fusion Energy, completó el podio con 2:52:20.8.
En Ruta Máster A Femenina, Mayra Maradiaga, de Dinastía Maradiaga/PX, conquistó el primer lugar con un tiempo de 1:39:08.2. Ana Carolina Martínez Ávila, de Valkirias-ACMProyectos, ocupó la segunda posición, seguida de Linda Membreño, de Guerreras 0801.
Por su parte, Hilda Lizeth Urbina Herrera se coronó campeona de Ruta Máster B Femenina, con un registro de 1:36:07.1. Ligia Sevilla, de Valkirias MTB, obtuvo el segundo puesto y Martha Irene Castellanos Aguilar, de Reto Bike Club, se ubicó en el tercero.
La categoría Ruta Novatas también tuvo como protagonista a Katherine Abigail Tábora Cabrera, de Santa Rosa Bike Club, quien se llevó el primer lugar con 1:39:08.3. Mayela Gutiérrez, de Chicas Súper Poderosas, y Cristy Sánchez, de SiguaTraining, completaron el podio.
Mientras tanto, en Ruta Cadetes Femenina, Camila Nazareth Mioñez Zelaya, del equipo Del Corral, se impuso con un tiempo de 1:30:48.8. Jade Zolorzano, de Bikemart Racing Team, terminó en la segunda posición.
En la modalidad de Mountain Bike, las ciclistas también protagonizaron una destacada participación en las diferentes divisiones. Natalia Michelle Gomes Suazo se adjudicó el primer lugar de MTB Máster A Femenina, con un tiempo de 4:00:22.5.
En MTB Máster B Femenina, Ana Cecilia Groff Romero conquistó el primer puesto con 1:32:50.8. Emileydi Cantarero finalizó segunda y Nohelia Pineda Moncada, del equipo UPARE, ocupó el tercer lugar.
Por su parte, Daniela Ayala se coronó campeona de MTB Máster C Femenina al detener el cronómetro en 1:39:23.0. Karen Lisbeth Cruz Morel, de ADRON, obtuvo el segundo puesto, mientras que Rocío Urbizo, de UPARE, completó el podio.
Finalmente, en MTB Máster D Femenina, Karim Cerrato, del equipo Ninja Team, se quedó con la primera posición con un registro de 2:13:47.4. Loriley Lagos ocupó el segundo lugar y Martha Carolina Castillo Martínez, de Turista Bike, terminó tercera.
En MTB Novatas Femenina, Melissa Pauleth Montoya Barahona, del Team Yoyitas, se llevó los máximos honores al completar el recorrido en 2:11:08.1. Cindy Salinas se ubicó en la segunda posición con 2:18:34.6, mientras que María Celenia López Benites, del Team Puringla Bike, finalizó tercera con 2:25:20.0.
La categoría MTB Cadetes Femenina tuvo como ganadora a Fernanda Meribeth Amador Hernández, quien registró un tiempo de 1:58:05.0. Ashly Sauceda, del Bikemart Racing Team, conquistó el segundo lugar con 2:13:06.9.