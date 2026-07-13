El lado desconocido de los técnicos semifinalistas del Mundial 2026

Cuatro líderes, cuatro caminos y un solo objetivo: llegar a la final del Mundial United 2026. Scaloni, Thomas Tuchel, Deschamps y De la Fuente van por el pase a la final y acá te mostramos la vida más allá del fútbol de los cuatro estrategas.
Deschamps (Francia) Nombre completo: Didier Claude Deschamps, nació en Bayona, Francia, el 15 de octubre de 1968, tiene 57 años, marcado por su pasado en el rugby.
Logros: Campeón del mundo 2018 con la selección de Francia, Campeón UEFA Nations League 2021, con Francia, Una Ligue 1 en 2010 con el Olympique de Marsella, 3 Copas de la Liga y otros títulos con Marsella.
Curiosidad: En su infancia en Bayona, en el País Vasco francés, Deschamps practicaba principalmente rugby, un deporte con enorme tradición en esa región. El fútbol llegó después, casi por casualidad, cuando sus amigos lo animaron a probarlo.
Luis Enrique De la Fuente (España) Nombre completo: Luis de la Fuente Castillo, nació en Haro, La Rioja, España, el 21 de junio de 1961, tiene 65 años.
Logros: Campeón de la Eurocopa 2024, Campeón UEFA Nations League 2022/2023. Luis Enrique De la Fuente, un formador de campeones con una inesperada pasión por el karaoke.
Curiosidad: La faceta más desconocida del seleccionador tiene poco que ver con el fútbol. Entre sus grandes aficiones está el karaoke. Quienes forman parte de su círculo más cercano aseguran que no tiene ningún reparo en coger un micrófono y cantar delante de amigos y familiares.
Scaloni (Argentina) Nombre completo: Lionel Sebastián Scaloni, nació en Pujato, Santa Fe, Argentina, el 16 de mayo de 1978, tiene 48 años. Logros: Campeón del mundo (Qatar 2022), Bicampeón de América (2021 y 2024), Campeón Finalíssima 2022.
Curiosidad: Scaloni reconoció que los vuelos no son precisamente su actividad favorita. Es una faceta poco conocida de su personalidad y prefiere, cuando puede, otros medios de transporte. “Prefiero viajar siete horas en auto que en avión”.
Se define como el técnico tranquilo que prefiere un largo viaje en carretera antes que un vuelo.
Tuchel (Inglaterra) Nombre completo: Thomas Tuchel, nació en Krumbach, Baviera, Alemania, el 29 de agosto de 1973, tiene 52 años. Tuchel, un estratega que tuvo que reinventarse tras una lesión que acabó con su carrera como jugador y lo llevó incluso a trabajar como camarero.
Logros: Campeón de Champions League y Mundial de Clubes con Chelsea2 Ligue 1 con el PSG; Una Bundesliga con el Bayern Múnich; 1 DFB-Pokal con el Dortmund.
Curiosidad: A los 24 años, una grave lesión en la rodilla puso fin a su carrera como futbolista profesional. Sin un futuro claro en el fútbol, Tuchel comenzó a trabajar como camarero en un bar mientras estudiaba la carrera de Economía en la universidad.