  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

El lado desconocido de los técnicos semifinalistas del Mundial 2026

Más allá de los títulos y la presión del banquillo, Lionel Scaloni, Thomas Tuchel, Didier Deschamps y Luis de la Fuente tienen historias personales que muestran una faceta distinta de los hombres que lideran a sus selecciones.

  • Actualizado: 13 de julio de 2026 a las 11:21
El lado desconocido de los técnicos semifinalistas del Mundial 2026
1 de 13

Cuatro líderes, cuatro caminos y un solo objetivo: llegar a la final del Mundial United 2026. Scaloni, Thomas Tuchel, Deschamps y De la Fuente van por el pase a la final y acá te mostramos la vida más allá del fútbol de los cuatro estrategas.

 Fotos: EFE.
El lado desconocido de los técnicos semifinalistas del Mundial 2026
2 de 13

Deschamps (Francia) Nombre completo: Didier Claude Deschamps, nació en Bayona, Francia, el 15 de octubre de 1968, tiene 57 años, marcado por su pasado en el rugby.

El lado desconocido de los técnicos semifinalistas del Mundial 2026
3 de 13

Logros: Campeón del mundo 2018 con la selección de Francia, Campeón UEFA Nations League 2021, con Francia, Una Ligue 1 en 2010 con el Olympique de Marsella, 3 Copas de la Liga y otros títulos con Marsella.
El lado desconocido de los técnicos semifinalistas del Mundial 2026
4 de 13

Curiosidad: En su infancia en Bayona, en el País Vasco francés, Deschamps practicaba principalmente rugby, un deporte con enorme tradición en esa región. El fútbol llegó después, casi por casualidad, cuando sus amigos lo animaron a probarlo.
El lado desconocido de los técnicos semifinalistas del Mundial 2026
5 de 13

Luis Enrique De la Fuente (España) Nombre completo: Luis de la Fuente Castillo, nació en Haro, La Rioja, España, el 21 de junio de 1961, tiene 65 años.

El lado desconocido de los técnicos semifinalistas del Mundial 2026
6 de 13

Logros: Campeón de la Eurocopa 2024, Campeón UEFA Nations League 2022/2023. Luis Enrique De la Fuente, un formador de campeones con una inesperada pasión por el karaoke.

El lado desconocido de los técnicos semifinalistas del Mundial 2026
7 de 13

Curiosidad: La faceta más desconocida del seleccionador tiene poco que ver con el fútbol. Entre sus grandes aficiones está el karaoke. Quienes forman parte de su círculo más cercano aseguran que no tiene ningún reparo en coger un micrófono y cantar delante de amigos y familiares.
El lado desconocido de los técnicos semifinalistas del Mundial 2026
8 de 13

Scaloni (Argentina) Nombre completo: Lionel Sebastián Scaloni, nació en Pujato, Santa Fe, Argentina, el 16 de mayo de 1978, tiene 48 años. Logros: Campeón del mundo (Qatar 2022), Bicampeón de América (2021 y 2024), Campeón Finalíssima 2022.

El lado desconocido de los técnicos semifinalistas del Mundial 2026
9 de 13

Curiosidad: Scaloni reconoció que los vuelos no son precisamente su actividad favorita. Es una faceta poco conocida de su personalidad y prefiere, cuando puede, otros medios de transporte. “Prefiero viajar siete horas en auto que en avión”.
El lado desconocido de los técnicos semifinalistas del Mundial 2026
10 de 13

Se define como el técnico tranquilo que prefiere un largo viaje en carretera antes que un vuelo.
El lado desconocido de los técnicos semifinalistas del Mundial 2026
11 de 13

Tuchel (Inglaterra) Nombre completo: Thomas Tuchel, nació en Krumbach, Baviera, Alemania, el 29 de agosto de 1973, tiene 52 años. Tuchel, un estratega que tuvo que reinventarse tras una lesión que acabó con su carrera como jugador y lo llevó incluso a trabajar como camarero.

El lado desconocido de los técnicos semifinalistas del Mundial 2026
12 de 13

Logros: Campeón de Champions League y Mundial de Clubes con Chelsea2 Ligue 1 con el PSG; Una Bundesliga con el Bayern Múnich; 1 DFB-Pokal con el Dortmund.

El lado desconocido de los técnicos semifinalistas del Mundial 2026
13 de 13

Curiosidad: A los 24 años, una grave lesión en la rodilla puso fin a su carrera como futbolista profesional. Sin un futuro claro en el fútbol, Tuchel comenzó a trabajar como camarero en un bar mientras estudiaba la carrera de Economía en la universidad.
Cargar más fotos