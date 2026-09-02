Kylian Mbappé iba a ser secuestrado: detenido un joven que confesó todo el plan

El delantero francés Kylian Mbappé iba a ser secuestrado y en las últimas horas fue detenido un joven que confesó todo el plan. Esto es lo que informan medios desde Francia y España.
El medio francés Le Parisien inició informando que un joven de 18 años, identificado como Clément.L, fue imputado el pasado 21 de agosto en la localidad de Nanterre por “robo en banda organizada”.
El citado medio precisó que Clément.L, junto a otro cómplice, es sospechoso de ser el inductor de una serie de asaltos en domicilios y planes de secuestro, algunos ya consumados, cometidos entre el 11 de abril y el 19 de agosto en Neuilly-sur-Seine. ¿Y qué iba a pasar con Mbappé.
La organización criminal tenía planeado secuestrar y agredir a Kylian Mbappé. Clément L, el líder de la banda, fue puesto en prisión preventiva y quedó en aislamiento, mientras que su cómplice quedó en libertad condicional, acotó Le Parisien.
Añadieron que el joven de 18 años ya había sido detenido en varias ocasiones y estaba en el punto de mira de la policía francesa.
Le Parisien abonó que, tras varias semanas de pesquisas, los investigadores localizaron a los sospechosos gracias a las huellas dactilares que habían dejado en la caja vacía que depositaron en el domicilio de un relojero a quien le robaron once relojes de lujo valorados en 150,000 euros.
El líder de la banda, el que pretendía agredir a Kylian Mbappé, daba las órdenes desde el centro penitenciario de Villepinte, en el departamento de Seine-Saint-Denis, donde se encontraba detenido por delitos de violación y proxenetismo.
La sorpresa está aquí: tras incautarle el teléfono móvil al líder de la banda, descubrieron 26 direcciones de cantantes, futbolistas y celebridades que eran objetivos para futuros asaltos. Entre ellos se encontraba Kylian Mbappé.
El joven reconoció que Mbappé era un “objetivo altamente rico”, con la intención de asaltarle y robarle cuando el jugador visitara la capital francesa. El secuestro se daría por unos momentos mientras cometían la fechoría.
Hasta el momento, Kylian Mbappé no se ha pronunciado al respecto tras haber frustrado el plan de la banda delictiva que cometía los crímenes en París.