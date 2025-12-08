Jugadores lesionados y otros que rescindieron su contrato: bajas para las triangular

Varios equipos que se clasificaron a la fase de triangular del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras sufren de bajas importantes
Kevin López: Fue dado de baja por el Olimpia luego de hacer actos de indisciplina por lo que se le rescindió su contrato.
Javier Arriaga: El Marathón no podrá contar con el defensor izquierdo para esta triangular ante Platense y Olancho FC, ya que todavía no se recupera de su lesión.
César Sevilla: Otra de las bajas para el Marathón que comanda Pablo Lavallén y que hará mucha falta en la triagular.
Jonathan Bueso: Marathón es uno de los equipos con más bajas para esta instancia final del torneo Apertura 2025.
Edwin Rodríguez: El Olimpia se ilusiona con el regreso de su volante, pero todavía no está listo para sumar minutos en las triangulares.
Brian Farioli: El mediocampista sigue en recuperación luego de haber pasado por el quirófano donde fue operado tras romperse los ligamentos cruzados.
José García: El defensor se molestó con el técnico Eduardo Espinel por la poca oportunidad que tenía en el equipo, por lo que se marchó y se le terminó su vínculo con los albos.
Brayan Moya: Fue dado de baja por el Real España, el atacante se ausentó de los entrenamientos por falta de pagos de salario y se le rescindió el contrato.
Jamir Maldonado: Otra de las bajas del Olimpia, no ha podido jugar porque se rompió uno de sus meniscos y por lo que no llega a los partidos de la triangular.
Maylor Núñez: El defensor llegó a un arreglo con el conjunto aurinegro y terminó su contrato antes de que finalzara el torneo.
Matías Rotondi: El argentino fue uno de los primeros jugadores en decirle adiós a Real España. El ex Municipal rescindió su contrato con la máquina.
Luis Santamaría: El lateral derecho sufrió una fractura en la clavícula y Motagua confirmó su baja para la triangular del Apertura.
Carlos Meléndez: El defensor central suma más un año sin jugar al fútbol profesional. Las lesiones lo tienen crucificado.
Ever Alvarado: El defensor se le rescidió el contrato con el Real España antes de que finalizara el torneo.