Jugadores lesionados y otros que rescindieron su contrato: bajas para las triangular

Varios equipos que se clasificaron a la fase de triangular del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras sufren de bajas importantes

  • 08 de diciembre de 2025 a las 14:07
1 de 15

2 de 15

Kevin López: Fue dado de baja por el Olimpia luego de hacer actos de indisciplina por lo que se le rescindió su contrato.
3 de 15

Javier Arriaga: El Marathón no podrá contar con el defensor izquierdo para esta triangular ante Platense y Olancho FC, ya que todavía no se recupera de su lesión.

4 de 15

César Sevilla: Otra de las bajas para el Marathón que comanda Pablo Lavallén y que hará mucha falta en la triagular.
5 de 15

Jonathan Bueso: Marathón es uno de los equipos con más bajas para esta instancia final del torneo Apertura 2025.

6 de 15

Edwin Rodríguez: El Olimpia se ilusiona con el regreso de su volante, pero todavía no está listo para sumar minutos en las triangulares.

7 de 15

Brian Farioli: El mediocampista sigue en recuperación luego de haber pasado por el quirófano donde fue operado tras romperse los ligamentos cruzados.

8 de 15

José García: El defensor se molestó con el técnico Eduardo Espinel por la poca oportunidad que tenía en el equipo, por lo que se marchó y se le terminó su vínculo con los albos.
9 de 15

Brayan Moya: Fue dado de baja por el Real España, el atacante se ausentó de los entrenamientos por falta de pagos de salario y se le rescindió el contrato.

10 de 15

Jamir Maldonado: Otra de las bajas del Olimpia, no ha podido jugar porque se rompió uno de sus meniscos y por lo que no llega a los partidos de la triangular.
11 de 15

Maylor Núñez: El defensor llegó a un arreglo con el conjunto aurinegro y terminó su contrato antes de que finalzara el torneo.

12 de 15

Matías Rotondi: El argentino fue uno de los primeros jugadores en decirle adiós a Real España. El ex Municipal rescindió su contrato con la máquina.
13 de 15

Luis Santamaría: El lateral derecho sufrió una fractura en la clavícula y Motagua confirmó su baja para la triangular del Apertura.
14 de 15

Carlos Meléndez: El defensor central suma más un año sin jugar al fútbol profesional. Las lesiones lo tienen crucificado.
15 de 15

Ever Alvarado: El defensor se le rescidió el contrato con el Real España antes de que finalizara el torneo.

