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Jugador denuncia amenazas a muerte para dejarse ganar partido: Fiscalía investigará

El futbolista aseguró que existía temor por sus compañeros y por sus seres queridos si el resultado no cumplía con lo exigido

  • Actualizado: 14 de septiembre de 2026 a las 10:04
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Perdieron 6-0 y hacen grave denuncia. Portero dice que fue amenazado a muerte para que se dejara golear.

Fotos: Cortesía.
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Antes del partido, el arquero Juan Manuel Ferrel habría recibido graves amenazas que involucraban a su familia.
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Según el técnico Leonardo Egüez, los mensajes incluían advertencias contra la esposa y la madre del guardameta.
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Antes del partido, el arquero Juan Manuel Ferrel habría recibido graves amenazas que involucraban a su familia.
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La situación habría condicionado al futbolista justo antes de afrontar el compromiso en Villa Ingenio.
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Según el técnico Leonardo Egüez, los mensajes incluían advertencias contra la esposa y la madre del guardameta.
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Egüez aseguró que Ferrel fue presionado para permitir una determinada cantidad de goles durante el encuentro.
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La situación habría condicionado al futbolista justo antes de afrontar el compromiso en Villa Ingenio.
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El entrenador decidió no hacer un análisis futbolístico del 6-0 y pidió que el caso sea investigado.
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La denuncia generó preocupación dentro del plantel de Guabirá antes de que se conocieran todos los detalles.
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Víctor Ábrego también habló y reveló que sintió miedo durante el partido por las posibles consecuencias de sus acciones.
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La denuncia generó preocupación dentro del plantel de Guabirá antes de que se conocieran todos los detalles.
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Víctor Ábrego también habló y reveló que sintió miedo durante el partido por las posibles consecuencias de sus acciones.
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Ábrego confesó que abandonó el terreno de juego entre lágrimas y con su familia en mente.
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El delantero incluso tomó una inesperada decisión cuando pensó en lo que podría ocurrir si conseguía marcar un gol.
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El futbolista aseguró que existía temor por sus compañeros y por sus seres queridos si el resultado no cumplía con lo exigido.
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Mientras todo esto ocurría, Always Ready terminó imponiéndose con una contundente goleada de 6-0.
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Ferrel fue sustituido cerca del minuto 39, cuando su equipo ya había recibido cuatro anotaciones.
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Desde Guabirá dejaron claro que su denuncia no apunta directamente contra Always Ready, sino contra las amenazas recibidas.
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Ferrel fue sustituido cerca del minuto 39, cuando su equipo ya había recibido cuatro anotaciones.
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Desde Guabirá dejaron claro que su denuncia no apunta directamente contra Always Ready, sino contra las amenazas recibidas.
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Ahora, el club exige que la Fiscalía, la Federación Boliviana de Fútbol y las autoridades nacionales investiguen hasta las últimas consecuencias.
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