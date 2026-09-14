Jugador denuncia amenazas a muerte para dejarse ganar partido: Fiscalía investigará

Perdieron 6-0 y hacen grave denuncia. Portero dice que fue amenazado a muerte para que se dejara golear.
Antes del partido, el arquero Juan Manuel Ferrel habría recibido graves amenazas que involucraban a su familia.
Según el técnico Leonardo Egüez, los mensajes incluían advertencias contra la esposa y la madre del guardameta.
La situación habría condicionado al futbolista justo antes de afrontar el compromiso en Villa Ingenio.
Egüez aseguró que Ferrel fue presionado para permitir una determinada cantidad de goles durante el encuentro.
El entrenador decidió no hacer un análisis futbolístico del 6-0 y pidió que el caso sea investigado.
La denuncia generó preocupación dentro del plantel de Guabirá antes de que se conocieran todos los detalles.
Víctor Ábrego también habló y reveló que sintió miedo durante el partido por las posibles consecuencias de sus acciones.
Ábrego confesó que abandonó el terreno de juego entre lágrimas y con su familia en mente.
El delantero incluso tomó una inesperada decisión cuando pensó en lo que podría ocurrir si conseguía marcar un gol.
El futbolista aseguró que existía temor por sus compañeros y por sus seres queridos si el resultado no cumplía con lo exigido.
Mientras todo esto ocurría, Always Ready terminó imponiéndose con una contundente goleada de 6-0.
Ferrel fue sustituido cerca del minuto 39, cuando su equipo ya había recibido cuatro anotaciones.
Desde Guabirá dejaron claro que su denuncia no apunta directamente contra Always Ready, sino contra las amenazas recibidas.
Ahora, el club exige que la Fiscalía, la Federación Boliviana de Fútbol y las autoridades nacionales investiguen hasta las últimas consecuencias.