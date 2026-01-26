Insólito: equipo ruso despide a su técnico acusándolo de utilizar IA para tomar decisiones

Asimismo, negó que el fichaje de Shushenachev fuera producto del uso de IA: “El fichaje del que hablan fue un proceso del club consensuado con el director deportivo y todo el staff médico. El jugador marcó en Copa y después tuvo una lesión que condicionó su continuidad, como pasa en cualquier equipo. Pero yo no conocía el mercado de Kazajistán, así que la propuesta salió de la Dirección Deportiva”