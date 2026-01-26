Insólito: equipo ruso despide a su técnico acusándolo de utilizar IA para tomar decisiones

Robert Moreno, exentrenador de la selección de España, fue despedido por el Sochi ruso entre acusaciones por el uso de ChatGPT. El técnico niega estas aseveraciones.
Una de las noticias más insólitas de los últimos años ha surgido en el fútbol de Rusia, después de que el Sochi despidiera a su entrenador Robert Moreno tras ser acusado por el exdirector general del club, Andrei Orlov, de utilizar sistemas de inteligencia artificial como ChatGPT para hacer su trabajo.
Según Orlov, Robert Moreno utilizaba la inteligencia artificial para decidir las alineaciones y planificar los viajes del equipo, llegando a provocar que la plantilla realizara desplazamientos de hasta 28 horas.
El exdirectivo incluso dijo que Moreno utilizó la reconocida herramienta para concretar el fichaje del kazajo Artur Shushenachev, el cual finalmente no cumplió con las expectativas.
“Para Moreno, ChatGPT se convirtió en una de las principales herramientas de trabajo”, dijo visiblemente molesto Orlov.
Pero tras el escándalo surgido por las declaraciones del exdirectivo, Robert Moreno rompió el silencio y negó que su despido haya sido ocasionado por el uso de la IA.
“La fuente de estas informaciones es un exdirectivo del club con quien hubo diferencias profesionales que acabaron con su salida. No existe comunicado oficial del FC Sochi confirmando esta versión”, declaró Moreno al diario As.
Moreno explicó que el uso de ChatGPT solamente era para traducir del español ruso, añadiendo que su salida del Sochi fue de mutuo acuerdo con la directiva.
Nunca he usado ChatGPT ni ninguna IA para preparar partidos, decidir alineaciones o elegir jugadores. Eso es completamente falso. Lo que sí hice en alguna ocasión puntual fue usarlo para traducciones entre ruso y español, que es un idioma que no domino. Pero eso no tiene nada que ver con decisiones deportivas”, manifestó Moreno.
Asimismo, negó que el fichaje de Shushenachev fuera producto del uso de IA: “El fichaje del que hablan fue un proceso del club consensuado con el director deportivo y todo el staff médico. El jugador marcó en Copa y después tuvo una lesión que condicionó su continuidad, como pasa en cualquier equipo. Pero yo no conocía el mercado de Kazajistán, así que la propuesta salió de la Dirección Deportiva”