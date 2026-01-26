Exfutbolista de Motagua sufre problemas en el corazón: Lo que informan sobre su estado

Jugó en Motagua y ahora atraviesa por un grave problema de salud. La pesadilla que enfrenta Maicol Cabrera en Motagua.
Maicol Cabrera, delantero uruguayo, llegó la temporada pasada a Motagua para reforzar el ataque de cara el Apertura 2025 y Copa Centroamericana.
Su desempeño en Honduras no fue el esperado y se convirtió en una de las primeras bajas del Ciclón Azul para la presente temporada.
Al quedar como agente libre, varios clubes de la región buscaron hacerse de sus servicios.
El jugador buscó nuevos retos y oportunidades para continuar su carrera profesional en El Salvador.
El Águila, interesado en reforzar su delantera, se acercó al atacante con la intención de ficharlo para la próxima temporada.
Antes de concretar cualquier contratación, el club salvadoreño le realizó a Cabrera los exámenes médicos de rigor.
Durante estas pruebas, los médicos detectaron que el jugador sufre de una arritmia cardíaca, un hallazgo inesperado y preocupante.
El doctor Víctor Villatoro, encargado de los exámenes médicos en El Águila, explicó que no podía permitir que un futbolista con ese diagnóstico jugara, debido al alto riesgo para su salud.
Esta condición médica significa que Cabrera, por precaución, no puede continuar jugando fútbol de manera profesional hasta recibir una evaluación más especializada.
Ante esta situación, se recomendó que Maicol Cabrera sea evaluado por un cardiólogo especializado, quien determinará si es viable que vuelva a la actividad deportiva.
El futuro del atacante dependerá totalmente del diagnóstico de este especialista, lo que deja su fichaje en El Águila temporalmente suspendido.
El médico del club enfatizó que se han visto casos lamentables en los que jugadores con problemas cardíacos han sufrido paros cardíacos mientras jugaban, y que la prevención es clave.
Mientras no exista un informe positivo de un cardiólogo, la dirigencia del Águila ha decidido no firmar contrato con Cabrera, priorizando la salud del futbolista.
La noticia ha generado gran sorpresa en Honduras, ya que muchos se preguntan cómo Cabrera logró fichar por Motagua teniendo este problema de salud.
Las próximas horas serán claves para que se defina el futuro del jugador exMotagua.