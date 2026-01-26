  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Exfutbolista de Motagua sufre problemas en el corazón: Lo que informan sobre su estado

El jugador buscó nuevos retos y oportunidades para continuar su carrera profesional en El Salvador, pero este problema lo impidió

  • Actualizado: 26 de enero de 2026 a las 13:20
Exfutbolista de Motagua sufre problemas en el corazón: Lo que informan sobre su estado
1 de 16

Jugó en Motagua y ahora atraviesa por un grave problema de salud. La pesadilla que enfrenta Maicol Cabrera en Motagua.

Fotos: Cortesía.
Exfutbolista de Motagua sufre problemas en el corazón: Lo que informan sobre su estado
2 de 16

Maicol Cabrera, delantero uruguayo, llegó la temporada pasada a Motagua para reforzar el ataque de cara el Apertura 2025 y Copa Centroamericana.

Exfutbolista de Motagua sufre problemas en el corazón: Lo que informan sobre su estado
3 de 16

Su desempeño en Honduras no fue el esperado y se convirtió en una de las primeras bajas del Ciclón Azul para la presente temporada.
Exfutbolista de Motagua sufre problemas en el corazón: Lo que informan sobre su estado
4 de 16

Al quedar como agente libre, varios clubes de la región buscaron hacerse de sus servicios.

Exfutbolista de Motagua sufre problemas en el corazón: Lo que informan sobre su estado
5 de 16

El jugador buscó nuevos retos y oportunidades para continuar su carrera profesional en El Salvador.
Exfutbolista de Motagua sufre problemas en el corazón: Lo que informan sobre su estado
6 de 16

El Águila, interesado en reforzar su delantera, se acercó al atacante con la intención de ficharlo para la próxima temporada.
Exfutbolista de Motagua sufre problemas en el corazón: Lo que informan sobre su estado
7 de 16

Antes de concretar cualquier contratación, el club salvadoreño le realizó a Cabrera los exámenes médicos de rigor.
Exfutbolista de Motagua sufre problemas en el corazón: Lo que informan sobre su estado
8 de 16

Durante estas pruebas, los médicos detectaron que el jugador sufre de una arritmia cardíaca, un hallazgo inesperado y preocupante.
Exfutbolista de Motagua sufre problemas en el corazón: Lo que informan sobre su estado
9 de 16

El doctor Víctor Villatoro, encargado de los exámenes médicos en El Águila, explicó que no podía permitir que un futbolista con ese diagnóstico jugara, debido al alto riesgo para su salud.
Exfutbolista de Motagua sufre problemas en el corazón: Lo que informan sobre su estado
10 de 16

Esta condición médica significa que Cabrera, por precaución, no puede continuar jugando fútbol de manera profesional hasta recibir una evaluación más especializada.
Exfutbolista de Motagua sufre problemas en el corazón: Lo que informan sobre su estado
11 de 16

Ante esta situación, se recomendó que Maicol Cabrera sea evaluado por un cardiólogo especializado, quien determinará si es viable que vuelva a la actividad deportiva.
Exfutbolista de Motagua sufre problemas en el corazón: Lo que informan sobre su estado
12 de 16

El futuro del atacante dependerá totalmente del diagnóstico de este especialista, lo que deja su fichaje en El Águila temporalmente suspendido.
Exfutbolista de Motagua sufre problemas en el corazón: Lo que informan sobre su estado
13 de 16

El médico del club enfatizó que se han visto casos lamentables en los que jugadores con problemas cardíacos han sufrido paros cardíacos mientras jugaban, y que la prevención es clave.
Exfutbolista de Motagua sufre problemas en el corazón: Lo que informan sobre su estado
14 de 16

Mientras no exista un informe positivo de un cardiólogo, la dirigencia del Águila ha decidido no firmar contrato con Cabrera, priorizando la salud del futbolista.
Exfutbolista de Motagua sufre problemas en el corazón: Lo que informan sobre su estado
15 de 16

La noticia ha generado gran sorpresa en Honduras, ya que muchos se preguntan cómo Cabrera logró fichar por Motagua teniendo este problema de salud.

Exfutbolista de Motagua sufre problemas en el corazón: Lo que informan sobre su estado
16 de 16

Las próximas horas serán claves para que se defina el futuro del jugador exMotagua.

Cargar más fotos