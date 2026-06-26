Hijo de exjugador de Olimpia se vuelve loco en el Mundial 2026: lo tuvieron que detener sus compañeros

El hijo de un exjugador de Olimpia se volvió loco en pleno partido del Mundial 2026. Esto sucedió en el España vs Uruguay donde la selección charrúa quedó fuera de la Copa del Mundo.
El exjugador de Olimpia es Osvaldo Canobbio, quien pasó por las filas del Olimpia de la Liga Nacional de Honduras en el 2007.
Osvaldo Canobbio llegó en 2007 y tras jugar en la primera división de Argentina y Uruguay, en Olimpia fue más pena que gloria.
Osvaldo Canobbio pasó por equipos como River Plate, Nacional, Cerro Largo, Newell's Old Boys, Talleres, Huracán, Liverpool, entre otros.
Su hijo, Agustín Canobbio, fue expulsado en el partido donde perdieron 1-0 vs España y se volvió viral por su airada reacción.
Agustín Canobbio tuvo una fuerte reacción de contra el colegiado tras ver la cartulina roja.
Posteriormente, Canobbio protagonizó un altercado con el banquillo de España, donde José María Giménez tuvo que mediar para apaciguar los ánimos entre ambas selecciones.
El futbolista uruguayo entró con los tacos por delante y con una fuerza desmedida sobre Pau Cubarsí, esto le generó la roja.
El jugador tuvo que ser detenido por sus compañeros ya que se volvió loco y le reclamó de manera fuerte al árbitro. Inclusive, tras concluir el partido, fue a buscar nuevamente al réferi.
"No fui con la plancha, sentí de costado el pie. Son partidos intensos, dinámicos. Hay que hacer autocrítica, corregir cosas puertas adentro. El grupo tiene que estar unido y seguir para adelante", dijo al final del partido.