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Gobierno de Xiomara Castro lo había dejado así: Condepor hace cambios en el Estadio Nacional

Condepor se encuentra haciendo varios cambios en el Estadio Nacional y afirmaron que el recinto tendrá una nueva cara el 15 de septiembre

  • Actualizado: 10 de agosto de 2026 a las 14:07
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La Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Condepor) se encuentra haciendo varios cambios en el Estadio Nacional de Tegucigalpa. El gobierno de Xiomara Castro lo dejó así, pero la nueva administración se encuentra haciendo remodelaciones.

Fotos: Cortesía Condepor
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Condepor indicó que pintará las cabeceras que se encuentran en el olvido. Se pintarán del mismo color que estaban: azul y blanco.

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En primera instancia se está haciendo un trabajo para lavar las graderías y posteriormente se pintarán en los colores que ya tiene.

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Condepor informó: "Como parte de las actividades conmemorativas de nuestras Fiestas Patrias, se lleva a cabo el pintado de las graderías del Estadio Nacional, utilizando los colores azul y blanco de nuestra Bandera Nacional, como un símbolo de identidad, orgullo y amor por Honduras".

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Añadieron: "Esta iniciativa busca no solamente mejorar la imagen y las condiciones del principal escenario deportivo del país, sino también llenar de patriotismo uno de los espacios que históricamente ha reunido a miles de hondureños alrededor del deporte".

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Y abonaron: "Esta acción forma parte del compromiso de continuar trabajando por la recuperación, mantenimiento y dignificación de nuestros escenarios deportivos,; procurando que estos espacios estén en mejores condiciones para recibir a nuestros atletas, aficionados y familias hondureñas".

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Condepor pintará de azul y blanco las butacas de sol centro del Estadio Nacional, las cuales fueron instaladas en el gobierno de Xiomara Castro. Muchos sectores se quejaron porque, según ellos, las butacas hacían un mosaico de la bandera de Venezuela.

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Condepor también pintará los otros sectores del Nacional en azul y blanco y estará listo para los desfiles patrios del 15 de septiembre.

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De momento, Condepor no ha detallado cuánto dinero se invertirá en pintar las granderías del recinto capitalino.

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En el gobierno de Xiomara Castro se hicieron varias remodelaciones al recinto capitalino, desde una nueva grama, un nuevo sector de sol centro, instalación de butacas y más.

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Las butacas que tenían color azul, amarillo, rojo y negro, se están pintando en azul y blanco. La intención es que todas las graderías tengas los colores de la bandera nacional.

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Condepor afirmó que entrará en acción un plan para mejorar las instalaciones deportivas en Tegucigalpa ya que la capital será sede de los Juegos Centroamericanos en 2029.

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