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¡En menos de una semana! Gilberto Mora pasó de jugar el Mundial 2026 a graduarse del colegio

Una de las revelaciones del Mundial 2026 fue Gilberto Mora, que con tan solo 17 años, disputó su primer gran torneo de selecciones con México

  • Actualizado: 09 de julio de 2026 a las 08:58
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Disputar un Mundial siendo menor de edad es una privilegio que solo Pelé podía presumir, hasta que Gilberto Mora apareció en escena.

 Fotos: EFE y redes sociales
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Con solo 17 años, Mora sumó cuatro apariciones en el Mundial 2026, uniéndose a Pelé como el segundo jugador con más participaciones en este torneo antes de cumplir los 18 años.

 Foto: EFE
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Además de convertirse en el segundo jugador más joven (17 años y 259 días) en iniciar un partido de eliminación directa en una Copa del Mundo contra Ecuador.

 Foto: EFE
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Pero el fútbol pasó a un segundo plano tras la eliminación de México ante Inglaterra, cuando Gilberto Mora se graduó de la preparatoria o lo que en Honduras conocemos como colegio o bachillerato.

Foto: Captura de pantalla
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Guillermo Ochoa, leyenda mexicana y compañero de Mora en la selección, fue su padrino de graduación y le dedicó unas palabras en sus redes sociales.

 Foto: Instagram de Guillermo Ochoa
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"¡Felicidades, Morita! Me da mucho gusto verte cumplir otra meta más. Disfruta este momento, porque el camino apenas comienza y todavía quedan muchos sueños por conquistar", escribió 'Memo' Ochoa.

 Foto: EFE
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"Sigue aprendiendo, trabajando, disfrutando y siendo ese gran chavo que eres. El fútbol pasa muy rápido, pero las personas nunca olvidan a quien siempre fue buena persona. ¡Orgulloso de ti!", continuó.

 Foto: EFE
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Una vez finalizado el Mundial 2026, Gilberto Mora; que firmó un nuevo contrato con los ´Xolos´ de Tijuana en el cierre de la temporada pasada, buscará dar el salto a Europa para continuar con su prometedora carrera.

 Foto: EFE
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Según informó 365Scores México, las grandes actuaciones de Gilberto Mora en el Mundial 2026 no pasaron desapercibidas, llamando la atención de dos grandes equipos en Inglaterra: Liverpool y Arsenal.

Foto: EFE
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¿Se quedará Gilberto Mora en Tijuana o dará el salto a un grande de Europa en este mercado de fichajes?

 Foto: EFE
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