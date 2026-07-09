¡En menos de una semana! Gilberto Mora pasó de jugar el Mundial 2026 a graduarse del colegio

Disputar un Mundial siendo menor de edad es una privilegio que solo Pelé podía presumir, hasta que Gilberto Mora apareció en escena.
Con solo 17 años, Mora sumó cuatro apariciones en el Mundial 2026, uniéndose a Pelé como el segundo jugador con más participaciones en este torneo antes de cumplir los 18 años.
Además de convertirse en el segundo jugador más joven (17 años y 259 días) en iniciar un partido de eliminación directa en una Copa del Mundo contra Ecuador.
Pero el fútbol pasó a un segundo plano tras la eliminación de México ante Inglaterra, cuando Gilberto Mora se graduó de la preparatoria o lo que en Honduras conocemos como colegio o bachillerato.
Guillermo Ochoa, leyenda mexicana y compañero de Mora en la selección, fue su padrino de graduación y le dedicó unas palabras en sus redes sociales.
"¡Felicidades, Morita! Me da mucho gusto verte cumplir otra meta más. Disfruta este momento, porque el camino apenas comienza y todavía quedan muchos sueños por conquistar", escribió 'Memo' Ochoa.
"Sigue aprendiendo, trabajando, disfrutando y siendo ese gran chavo que eres. El fútbol pasa muy rápido, pero las personas nunca olvidan a quien siempre fue buena persona. ¡Orgulloso de ti!", continuó.
Una vez finalizado el Mundial 2026, Gilberto Mora; que firmó un nuevo contrato con los ´Xolos´ de Tijuana en el cierre de la temporada pasada, buscará dar el salto a Europa para continuar con su prometedora carrera.
Según informó 365Scores México, las grandes actuaciones de Gilberto Mora en el Mundial 2026 no pasaron desapercibidas, llamando la atención de dos grandes equipos en Inglaterra: Liverpool y Arsenal.
¿Se quedará Gilberto Mora en Tijuana o dará el salto a un grande de Europa en este mercado de fichajes?