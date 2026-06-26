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¿Por qué la FIFA frenó el homenaje de Francia a la madre de Didier Deschamps?

Mientras el plantel de Francia buscaba cobijar a su técnico en Boston, el protocolo del partido dio un giro sensible para recordar a víctimas de terremotos

  • Actualizado: 26 de junio de 2026 a las 18:29
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La selección de Francia afronta un momento sumamente complejo en el Mundial tras confirmarse el sensible fallecimiento de la madre de su director técnico, Didier Deschamps.

 Foto: EFE
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El entrenador galo tuvo que abandonar la concentración para viajar de urgencia a Francia, donde este viernes se llevaron a cabo las honras fúnebres de su progenitora

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Ante la dura ausencia de Deschamps, la responsabilidad del banquillo recayó temporalmente en Guy Stéphan, su fiel asistente técnico desde hace 14 años.

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El mediocampista Aurélien Tchouaméni conmovió a todos al declarar el sentir del plantel: "Nos ha dado una misión. Vamos a hacer todo lo posible para hacerlo sentir el más orgulloso posible".

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Con el fin de respaldar a su técnico en el partido clave contra Noruega, la Federación Francesa de Fútbol (FFF) solicitó formalmente a la FIFA usar un brazalete negro, pero la autorización fue rechazada.

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Lejos de una postura insensible, la decisión de la FIFA se basó en una causa de fuerza mayor: el protocolo oficial del partido ya estaba reservado para un homenaje de carácter humanitario global.

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La FIFA determinó que el minuto de silencio protocolario debía centrarse exclusivamente en la tragedia del país sudamericano, imposibilitando la alteración del programa para el luto particular de la FFF.

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En un enorme gesto de deportividad y empatía, la selección de Noruega también se unió al dolor de los franceses entregándoles un ramo de flores antes del pitazo inicial.

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El asistente técnico recordó a su amigo en la entrevista post partido: "Un fuerte saludo a Didier, que se unirá a nosotros mañana (sábado). Estamos deseando volver a verlo".

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Se tiene previsto que Didier Deschamps aterrice de vuelta en el búnker de Boston durante la madrugada de este sábado

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En lo deportivo, Francia aplastó a Noruega con un marcador 4-1 para quedarse con el primer lugar del Grupo I.

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