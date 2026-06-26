¿Por qué la FIFA frenó el homenaje de Francia a la madre de Didier Deschamps?

La selección de Francia afronta un momento sumamente complejo en el Mundial tras confirmarse el sensible fallecimiento de la madre de su director técnico, Didier Deschamps.
El entrenador galo tuvo que abandonar la concentración para viajar de urgencia a Francia, donde este viernes se llevaron a cabo las honras fúnebres de su progenitora
Ante la dura ausencia de Deschamps, la responsabilidad del banquillo recayó temporalmente en Guy Stéphan, su fiel asistente técnico desde hace 14 años.
El mediocampista Aurélien Tchouaméni conmovió a todos al declarar el sentir del plantel: "Nos ha dado una misión. Vamos a hacer todo lo posible para hacerlo sentir el más orgulloso posible".
Con el fin de respaldar a su técnico en el partido clave contra Noruega, la Federación Francesa de Fútbol (FFF) solicitó formalmente a la FIFA usar un brazalete negro, pero la autorización fue rechazada.
Lejos de una postura insensible, la decisión de la FIFA se basó en una causa de fuerza mayor: el protocolo oficial del partido ya estaba reservado para un homenaje de carácter humanitario global.
La FIFA determinó que el minuto de silencio protocolario debía centrarse exclusivamente en la tragedia del país sudamericano, imposibilitando la alteración del programa para el luto particular de la FFF.
En un enorme gesto de deportividad y empatía, la selección de Noruega también se unió al dolor de los franceses entregándoles un ramo de flores antes del pitazo inicial.
El asistente técnico recordó a su amigo en la entrevista post partido: "Un fuerte saludo a Didier, que se unirá a nosotros mañana (sábado). Estamos deseando volver a verlo".
Se tiene previsto que Didier Deschamps aterrice de vuelta en el búnker de Boston durante la madrugada de este sábado
En lo deportivo, Francia aplastó a Noruega con un marcador 4-1 para quedarse con el primer lugar del Grupo I.