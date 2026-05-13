Fichajes: Revés para Olimpia, Real España mueve sus piezas y Marathón busca refuerzos

El torneo Clausura todavía no termina y varios equipos ya buscan reforzar sus líneas de cara al Apertura 2026. Olimpia ha recibido duro revés
El Marathón de Pablo Lavallén ha recentido por la banda izquierda y quieren un lateral para este nuevo torneo.
Yethson Chávez: El CD Choloma perdería a otro de sus jugadores, ya que está en negociaciones con los Lobos de la UPNFM.
Javier Orobio: El guardameta colombiano no seguirá en las filas del Platense, ahora busca nuevo club.
Jordi Franco: No seguirá con el CD Choloma, ahora está escuchando ofertas de nuevos clubes.
Sebastián Espinoza: Estuvo jugando con el Platense, pero se le venció su contrato a préstamos y ahora regresa al Real España.
Cristian Andrés: El presidente del Platense asegura que seguirá con el club y que buscará que estén en etapas finales en el próximo reto.
Reynaldo Tilguath: Tiene un nuevo reto y es ascender a otro club a primera división, ese es el Deportes Davio, quien lo anunció como su nuevo DT.
Juan Carlos García: Descendió con el Victoria, pero su buen actuar en primera división despertó el interés del Real España, quien busca ficharlo.
Leider Anaya: Estuvo defendiendo los colores del CD Choloma, se le termina su contrato y no renovaría. Equipos como Platense y UPNFM lo buscan.
Kilmar Peña: El delantero podría dejar los Lobos de la UPNFM, el Génesis PN lo está buscando.
Jack Jean-Baptiste: Ha recuperado su mejor nivel con el Real España, pero el volante todavía tiene contrato con el Olimpia, por lo que regresaría a los albos.
Daniel Carter Bodden: Ha regresado a las filas del Real España luego de haber estado a préstamo con el Platense.
Pablo Lavallén: Todo indica que seguiría en el banquillo del Marathón, el equipo verdolaga le ha lanzado una oferta por dos años, depende de él si firma.
Marcelo Pereira: No sigue con el Cartaginés de Costa Rica, país donde también recibió ofertas, pero todo indica que volverá a la Liga Nacional.
José Mario Pinto: Sigue sin renovar con el Olimpia, su deseo es irse al extranjero, pero todavía no cuenta con una oferta formal.
Elison Rivas: No seguiría en el Olimpia, el defensor izquierdo cuenta con ofertas del extranjero.