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Fichajes: Revés para Olimpia, Real España mueve sus piezas y Marathón busca refuerzos

El torneo Clausura todavía no termina y varios equipos ya buscan reforzar sus líneas de cara al Apertura 2026. Olimpia ha recibido duro revés

  • Actualizado: 13 de mayo de 2026 a las 17:11
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El Marathón de Pablo Lavallén ha recentido por la banda izquierda y quieren un lateral para este nuevo torneo.
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Yethson Chávez: El CD Choloma perdería a otro de sus jugadores, ya que está en negociaciones con los Lobos de la UPNFM.
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Javier Orobio: El guardameta colombiano no seguirá en las filas del Platense, ahora busca nuevo club.
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Jordi Franco: No seguirá con el CD Choloma, ahora está escuchando ofertas de nuevos clubes.
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Sebastián Espinoza: Estuvo jugando con el Platense, pero se le venció su contrato a préstamos y ahora regresa al Real España.
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Cristian Andrés: El presidente del Platense asegura que seguirá con el club y que buscará que estén en etapas finales en el próximo reto.
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Reynaldo Tilguath: Tiene un nuevo reto y es ascender a otro club a primera división, ese es el Deportes Davio, quien lo anunció como su nuevo DT.
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Juan Carlos García: Descendió con el Victoria, pero su buen actuar en primera división despertó el interés del Real España, quien busca ficharlo.
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Leider Anaya: Estuvo defendiendo los colores del CD Choloma, se le termina su contrato y no renovaría. Equipos como Platense y UPNFM lo buscan.
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Kilmar Peña: El delantero podría dejar los Lobos de la UPNFM, el Génesis PN lo está buscando.
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Jack Jean-Baptiste: Ha recuperado su mejor nivel con el Real España, pero el volante todavía tiene contrato con el Olimpia, por lo que regresaría a los albos.
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Daniel Carter Bodden: Ha regresado a las filas del Real España luego de haber estado a préstamo con el Platense.
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Pablo Lavallén: Todo indica que seguiría en el banquillo del Marathón, el equipo verdolaga le ha lanzado una oferta por dos años, depende de él si firma.
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Marcelo Pereira: No sigue con el Cartaginés de Costa Rica, país donde también recibió ofertas, pero todo indica que volverá a la Liga Nacional.
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José Mario Pinto: Sigue sin renovar con el Olimpia, su deseo es irse al extranjero, pero todavía no cuenta con una oferta formal.
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Elison Rivas: No seguiría en el Olimpia, el defensor izquierdo cuenta con ofertas del extranjero.
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