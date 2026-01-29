Fichajes: Jugador que pidió Flick al Barceona y millonaria oferta por figura del Real Madrid

Sky Sports de Alemania informa que en los últimos días los altos directivos del Real Madrid se contactaron con Unai Emery para saber su situación contractual en Aston Villa y confirmarle que es uno de los pocos candidatos a tomar el equipo. La salida del técnico no será sencilla. El club tiene toda la confianza en el español y en 2024 extendió su contrato hasta junio del 2029, siendo uno de los mejores pagos.