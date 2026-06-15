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Fichajes: Deja Olimpia y se va al extranjero, Motagua con alta y Marathón saca la chequera

No siguió en el Olimpia y ahora se irá al extranjero, legionario es fichado por el Marathón, Real España tiene otra baja y Motagua suma otra alta

  • Actualizado: 15 de junio de 2026 a las 15:25
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No siguió en el Olimpia y ahora se irá al extranjero, legionario es fichado por el Marathón, Real España tiene otra baja y Motagua suma otra alta
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Josman Figueroa fue confirmado como nuevo fichaje del Génesis PN del departamento de La Paz.
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El volante creativo Rembrandt Flores no sigue en el Platense de Puerto Cortés.
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Ilce Barahona es otra de las bajas confirmadas del Platense para el torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras.
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Platense también confirmó la baja del arquero Javier Orobio. El guardián colombiano tendrá que buscar nuevo club para el torneo Apertura.
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El defensor argentina Carlos Quintero es otro de los jugadores que le dijo adiós al conjunto escualo.
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Samuel Pozantes y Platense no llegaron a un acuerdo para renovar el contrato. El lateral derecho tendrá nuevo equipo en el Apertura.
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Ofir Padilla es otra de las bajas del Platense. El lateral izquierdo es virtual futbolista del Olancho FC.
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El atacante Joel Castillo también terminó su préstamo con el Platense. El jugador regresa al Motagua.
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Marathón confirmó que Brian Farioli se queda en el Marathón. El volante argentino renovó su contrato con el conjunto sampedrano.
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Oficial: Nayrobi Vargas se convirtió en nuevo fichaje del Marathón para el torneo Clausura y la Copa Centroamericana.
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Oficial: Francisco Martínez no se mueve del Marathón tras firmar su renovación con el conjunto sampedrano.
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Kenny Bodden es otro de los jugadores verdolagas que ya renovaron para el torneo Apertura y la Copa Centroamericana.
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Yeison Mejía fue oficializado como nuevo jugador del CD Marathón. Anteriormente militó en Olancho, Real España, Motagua, Real Sociedad, entre otros.
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Natanael Agurcia también fue oficializado como nuevo refuerzo del Marathón para el torneo Apertura y la Copa Centroamericana.
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Oficial: Jonathan Paz es otro de los fichajes del CD Marathón. El conjunto verdolaga lo anunció.
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Román Rubilio Castillo es una de las incógnitas para el Apertura. El atacante se quedó sin contrato y está en duda su continuidad.
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El entrenador argentino Silvio Rudman fue oficializado como nuevo director técnico del conjunto sampedrano.
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Ante la llegada de Rudman, Pablo Lavallén le dice adiós a la institución verdolaga tras dos subcampeonatos al hilo en la Liga Nacional de Honduras.
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El Olimpia está buscando otro defensa extranjero para el torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras.
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Elison Rivas: Fue dado de baja del Olimpia y ahora es virtual futbolista del Antigua de la primera división de Guatemala.
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Daniel Carter: Luego de su paso por el Platense, en el Real España no siguen contando con él y lo envían nuevamente a préstamo, esta vez a los Lobos de la UPN.
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