Fichajes: Deja Olimpia y se va al extranjero, Motagua con alta y Marathón saca la chequera

No siguió en el Olimpia y ahora se irá al extranjero, legionario es fichado por el Marathón, Real España tiene otra baja y Motagua suma otra alta
Josman Figueroa fue confirmado como nuevo fichaje del Génesis PN del departamento de La Paz.
El volante creativo Rembrandt Flores no sigue en el Platense de Puerto Cortés.
Ilce Barahona es otra de las bajas confirmadas del Platense para el torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras.
Platense también confirmó la baja del arquero Javier Orobio. El guardián colombiano tendrá que buscar nuevo club para el torneo Apertura.
El defensor argentina Carlos Quintero es otro de los jugadores que le dijo adiós al conjunto escualo.
Samuel Pozantes y Platense no llegaron a un acuerdo para renovar el contrato. El lateral derecho tendrá nuevo equipo en el Apertura.
Ofir Padilla es otra de las bajas del Platense. El lateral izquierdo es virtual futbolista del Olancho FC.
El atacante Joel Castillo también terminó su préstamo con el Platense. El jugador regresa al Motagua.
Marathón confirmó que Brian Farioli se queda en el Marathón. El volante argentino renovó su contrato con el conjunto sampedrano.
Oficial: Nayrobi Vargas se convirtió en nuevo fichaje del Marathón para el torneo Clausura y la Copa Centroamericana.
Oficial: Francisco Martínez no se mueve del Marathón tras firmar su renovación con el conjunto sampedrano.
Kenny Bodden es otro de los jugadores verdolagas que ya renovaron para el torneo Apertura y la Copa Centroamericana.
Yeison Mejía fue oficializado como nuevo jugador del CD Marathón. Anteriormente militó en Olancho, Real España, Motagua, Real Sociedad, entre otros.
Natanael Agurcia también fue oficializado como nuevo refuerzo del Marathón para el torneo Apertura y la Copa Centroamericana.
Oficial: Jonathan Paz es otro de los fichajes del CD Marathón. El conjunto verdolaga lo anunció.
Román Rubilio Castillo es una de las incógnitas para el Apertura. El atacante se quedó sin contrato y está en duda su continuidad.
El entrenador argentino Silvio Rudman fue oficializado como nuevo director técnico del conjunto sampedrano.
Ante la llegada de Rudman, Pablo Lavallén le dice adiós a la institución verdolaga tras dos subcampeonatos al hilo en la Liga Nacional de Honduras.
El Olimpia está buscando otro defensa extranjero para el torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras.
Elison Rivas: Fue dado de baja del Olimpia y ahora es virtual futbolista del Antigua de la primera división de Guatemala.
Daniel Carter: Luego de su paso por el Platense, en el Real España no siguen contando con él y lo envían nuevamente a préstamo, esta vez a los Lobos de la UPN.