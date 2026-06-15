Optimismo entre hinchas de Uruguay que esperan celebrar un triunfo ante Arabia Saudí

Aficionados uruguayos llenan de color celeste los alrededores del Hard Rock Stadium antes del duelo ante Arabia Saudita.
La pasión de la Celeste se hace sentir en Miami durante la previa del debut mundialista de Uruguay.
Seguidores uruguayos llegan al estadio con la ilusión de comenzar el Mundial 2026 con una victoria.
Banderas, camisetas y cánticos acompañan la fiesta de los aficionados sudamericanos en Miami.
El Hard Rock Stadium recibe a hinchas que sueñan con un estreno exitoso de Uruguay, lo mismo sucede del lado de Arabia Saudí.
Familias y grupos de amigos comparten la emoción mundialista en las inmediaciones del recinto deportivo.
Los seguidores de la Celeste confían en que su selección dé el primer paso hacia la clasificación.
La hinchada celeste invade Miami en la antesala del esperado enfrentamiento contra Arabia Saudita.
El ambiente festivo se apodera de los alrededores del estadio horas antes del pitazo inicial entre Uruguay vs Arabia Saudí.
La ilusión mundialista reúne a uruguayos y saudíes llegados desde distintos puntos de Estados Unidos y Sudamérica.