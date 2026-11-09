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Fichajes Honduras: Barrida en Olimpia, revés a "Yio" Puerto y Motagua prepara bombazo

Te mostramos los últimos rumores y fichajes en el fútbol hondureño

  • Actualizado: 09 de noviembre de 2026 a las 10:50
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Barrida en Olimpia, Motagua pierde crack y legionario en problemas. Así se mueve el mercado de fichajes en Honduras.

Fotos: Cortesía.
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Jerry Bengtson - El máximo goleador de la Liga Nacional de Honduras podría replantear la idea del retiro y seguir jugando en el máximo circuito catracho. Actualmente está cómodo en Olancho FC.

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Rodrigo Gómez - El mediocampista argentino ha perdido protagonismo en Motagua y eso estaría desencadenando un cambio de aires en busca de minutos. Equipos hondureños toman fuerza.

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Giancarlo Sacaza - Su espectacular torneo Apertura con Motagua y convocatorias a la Selección de Honduras lo han puesto en la palestra internacional y estaría negociando con el Austin FC de la MLS.
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Alex López - El mediocampista hondureño queda como agente libre en diciembre en el Sporting de Costa Rica y su futuro está en el aire.
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Yustin Arboleda - El atacante colombiano se queda sin contrato al finalizar el torneo Apertura de Liga Nacional y su salida de Olimpia es inminente.

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Jorge Benguché - El "Toro" viene siendo tentado desde hace varios meses por equipos de renombre y habría tomado la decisión de irse al extranjero, especialmente a medio oriente.
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Nixon Cruz - Pese a las sanciones por indisciplina que le han puesto, su futuro en Real España está asegurado y seguirá vistiendo la camiseta aurinegra.

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Mike Arana - EL HERALDO conoció que la joven promesa de Real España tuvo oportunidad de hacer prueba en México, pero su entorno está en acción para ver si puede salir en la ventana de enero a otro país .

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La MLS toma fuerza en el futuro de Arana, que está destacando en la Selección de Honduras.
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César Samudio - El portero panameño termina contrato en junio del próximo año y no seguirá siendo jugador de Marathón.
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Andy Najar - El lateral derecho hondureño renovó su contrato con el Nashville SC de la MLS hasta el verano de 2028.
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Alberth Elis - En entrevista con EL HERALDO negó rumores sobre retiro. "No sé quién lo puso, la verdad. Estamos jugando, dando el máximo y esperamos seguir de esa forma, dándole lo mejor por el equipo, que al final lo importante es que le vaya bien al equipo", sentenció.
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Alex Naid Güity - El portero del Olimpia suena en Marathón para sustituir la salida de Samudio del equipo verdolaga.

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Jhon Kleber - El atacante exMotagua podría volver a la Liga Nacional tras descender en Uruguay con el Danubio FC.

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Valerio Marinacci - El defensor podría regresar a Europa tras recuperar su buen nivel con Motagua.

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Erick "Yio" Puerto - El goleador catracho no se quedará en Bate Borisov por problemas económicos del equipo. Actualmente buscan una opción B para que siga en el extranjero.
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Darlin Mancía - Montevideo Wanders tiene hasta el 15 de diciembre para decidir si compra la ficha del lateral izquierdo de 23 años, la cual pertenece a Real España.

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Tras el fracaso en Copa Centroamericana, Olimpia estaría haciendo barrida de jugadores para traer nuevos fichajes que le permitan competir en Copa de Campeones de Concacaf.
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