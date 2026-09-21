Fichajes: Edrick Menjívar alerta a Olimpia, España presenta DT y más hondureños interesan en Costa Rica

Pedro Troglio, exDT de Olimpia, interpuso la renuncia en los últimos días con Banfield, pero la directiva no la aceptó. Sobre ello, en las últimas horas dijo: "En cuanto a la renuncia no hay mucho misterio. Los comentarios que circularon hicieron que tome una decisión. Fui con los dirigentes a presentar la renuncia pensando que me la iban a aceptar y me dijeron que me quede".