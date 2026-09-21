Fichajes: Edrick Menjívar alerta a Olimpia, España presenta DT y más hondureños interesan en Costa Rica

Te presentamos las últimas noticias en el mercado de fichajes del fútbol de Honduras. Edrick Menjívar alerta a Olimpia, Real España presenta DT y más hondureños interesan en Costa Rica.
Mathías Vásquez terminó la temporada con el Cincinnati 2 de la MLS Next Pro sin haber clasificado a los PlayOffs. El delantero tuvo minutos en 21 juegos, siete de ellos como titular y marcando un gol. Volverá a Honduras y, aunque Motagua ha valorado que regrese para el siguiente torneo a sus filas, finalmente seguiría a préstamo.
Tras dejar a Marathón, tal parece que Bryan Moya no volverá a jugar de manera profesional en Honduras. Recientemente apareció en México en un torneo burocrático y en sus redes precisó que consiguió la residencia en Estados Unidos, por lo que se quedará en tal nación.
En una entrevista con Gustavo Roca, el gerente deportivo del Sporting de Costa Rica, José Miguel Cubero, reconoció que varios clubes han mostrado interés en José Mario Pinto, algunos en suelo tico.
Siempre en charla con el periodista Gustavo Roca, José Miguel Cubero afirmó que está siguiendo a varios hondureños que están en Liga Nacional y no descarta que más lleguen al equipo la próxima temporada.
Real España presentó oficialmente al español Juan Ignacio Martínez como su nuevo técnico. Él fue técnico de clubes en España como Real Zaragoza, Levante, Almería, Valladolid, entre otros.
Mauro Reyes, DT interino de Real España, lamentó que la directiva no le haya dado más tiempo de trabajo y adelantó que tiene la oferta de un club de Liga Nacional.
Pedro Troglio, exDT de Olimpia, interpuso la renuncia en los últimos días con Banfield, pero la directiva no la aceptó. Sobre ello, en las últimas horas dijo: "En cuanto a la renuncia no hay mucho misterio. Los comentarios que circularon hicieron que tome una decisión. Fui con los dirigentes a presentar la renuncia pensando que me la iban a aceptar y me dijeron que me quede".
Tras el juego ante Independiente, Edrick Menjívar reconoció que no ha renovado con Olimpia ya que mantiene su esperanza de salir al extranjero. "Obviamente, cada jugador aspira a ir al extranjero, a ir a ligas importantes y todo eso. Veremos qué planes hay para el futuro. Siempre he dicho que respeto mucho a Olimpia, y Olimpia siempre tiene la primera opción", acotó.
Según una actualización de lesiones del Kocaelispor de Turquía, Rigoberto Rivas sufrió una lesión en el recto femoral izquierdo el 19 de agosto y continúa trabajando de forma individual desde el 10 de septiembre. Tras varios rumores de una salida, Rivas parece que seguirá en el club, al menos hasta diciembre.
Tras haber sido anunciado como fichaje, el reconocido tiktoker "Brayan La Playa" dejó al equipo y regresó a Estados Unidos donde ha radicado por años. Al final no pudo debutar en Liga Nacional.
Luego de haber sido anunciado como fichaje de los Tigres de México, el joven hondureño Jaidyn Contreras, quien jugó el último Premundial Sub20 con Estados Unidos, se unió al primer equipo y está a la espera de hacer su debut.
Tras la llave ante Alianza, a Javier López (DT de Motagua) hubo dos jugadores que le gustaron del conjunto salvadoreño. El primero fue Harold Osorio y en la vuelta le llamó la atención Leonardo Menjívar, el 10 de Alianza. Motagua preguntaría por las condiciones de los contratos de los jugadores en diciembre, aunque solo busca fichar un volante.
Anthony Lozano sigue sin equipo y sin dar pistas de dónde jugará. Todo indicará que su agente buscaría llevarlo a un nuevo club en diciembre cuando se abran el mercado de fichajes en la mayoría de las ligas en el mundo.