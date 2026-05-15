Fernanda Osorio, la bella y fiel aficionada del Olimpia: "No me gusta ver partidos por la TV"

La guapa chica sampedrana, Fernanda Osorio, ha dado detalles de cómo nació toda esa pasión por el Olimpia, al lugar más lejos que ha ido y no le gusta perderse un juego de su amado club
Cuando juega el Olimpia por la Liga Nacional, es casi normal ver en las gradas a una chica de pelo negro bien identificada con los colores del conjunto albo.
Ella es Fernanda Osorio, quien es apasionada al fútbol y fiel seguidora del equipo Olimpia en Honduras.
La guapa sampedrana de 34 años de edad asegura que su pasión por el fútbol y por el Olimpia nace por su papá, quien la llevaba a los estadios cuando era una niña.
Fernanda viaja a Tegucigalpa, Comayagua, La Ceiba, Choloma, Puerto Cortés, donde sea que juegue el Olimpia y vaya que le va bien porque a final de torneo casi siempre está peleando por el título
Una de las historias que más recuerda fue cuando viajó a Costa Rica para la final de Liga Concacaf que se la ganaron al Alajuelense con gol del brasileño Gabriel Araujo.
"Recuerdo cuando la policía nos sacó del estadio antes de ser campeones y afuera nos estaban esperando aficionados para golpearnos, tocó refugiarnos en una iglesia y ahí escuchamos el gol de Araujo"
Fernanda Osorio va a casi todos los juegos del Olimpia en cada torneo de la Liga Nacional de Honduras y también cuando es por la Concacaf.
"Me da frustración no ir al estadio, porque no me gusta ver los partidos por la TV"
¿Le lanzan muchos piropos en los estadios? Lo normal, supongo que a todas jaja
Pero tranquilos muchachos, la guapa aficionada del Olimpia, Fernanda Osorio, está casada
Una de las cosas que más le ha dado risa en un estadio fue cuando un aficionado aseguró que "si me darían todo su sueldo" en forma de piropo
Su pasión por el fútbol no solo es en lo local, también ha viajado fuera del país y ha estado en varios estadios de fútbol, aquí en el Allianz Arena del Bayern Munich
También es fiel seguidora del FC Barcelona, viajó hasta España para verlo jugar no solo una vez.
Y también fans de Lionel Messi, a quién ya lo fue a ver a Miami, a Houston con la selección de Argentina.