No lo esperaban y conmueve: familia de Jesús de Miguel impactada con gesto hacia ellos

Tras la muerte del jugador español Jesús de Miguel del Tenerife, el mundo del fútbol se ha unido y el gesto hacia su familia conmueve. Hasta futbolistas reconocidos se sumaron a una campaña a favor de la familia.
Jesús de Miguel murió el 3 de noviembre de 2026 a los 30 años de edad tras sufrir un gravísimo choque fortuito en un partido contra el FC Andorra. Chocó con el portero rival Jesús Owono.
En la acción, el guardameta rival Jesús Owono salió de su área a despejar e impactó de forma involuntaria pero violenta con su rodilla en el pecho del delantero.
El fuerte impacto le provocó una conmoción y un paro cardiorrespiratorio inmediato sobre el terreno de juego. Tras ser reanimado por los servicios médicos en el césped y suspendido el partido, sufrió una segunda parada durante su traslado en ambulancia.
¿Cuál es el gesto que el mundo del fútbol ha hecho con su familia? Un jugador comenzó con una recolección de dinero y ya llevan miles de euros.
Un jugador llamado Fran Sol, delantero del Hércules, comenzó con una campaña de recolección de dinero que ya supera los 200,000 euros, una semana después de la muerte de Jesús de Miguel.
Son más de 5,100 donativos los hechos hasta el momento y en tres días ya se habían recolectado 100 mil euros. Muchos jugadores conocidos se han sumado a la causa.
El propio Fran Sol explicó cuál era su objetivo desde el principio: quería "ayudar de verdad" y no limitarse a "repostear cosas". La meta inicial era de 110 mil euros, una cifra que se superó de manera fácil. Los fondos se destinarán íntegramente, según el delantero, a la pareja de Jesús de Miguel, a su hijo y a sus padres.
Entre los jugadores que han donado están Pedro Porro, Borja Iglesias, Álex Remiro, Pablo Maffeo, Bryan Gil, Marc Bartra, entre otros.
La mayor aportación conocida es de 15,000 euros, de Christian Septien, presidente del Cádiz. Según ha contado el propio Fran Sol en una entrevista, un futbolista "muy famoso" habría donado 10,000 euros y prefiere permanecer en el anonimato.