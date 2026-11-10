No lo esperaban y conmueve: familia de Jesús de Miguel impactada con gesto hacia ellos

El propio Fran Sol explicó cuál era su objetivo desde el principio: quería "ayudar de verdad" y no limitarse a "repostear cosas". La meta inicial era de 110 mil euros, una cifra que se superó de manera fácil. Los fondos se destinarán íntegramente, según el delantero, a la pareja de Jesús de Miguel, a su hijo y a sus padres.